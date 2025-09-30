پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه ثبت و پلاک‌گذاری پهپادهای غیرنظامی از امروز (سه‌شنبه ۸ مهر) به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد و بر این اساس، پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی اعلام شد.

سازمان هواپیمایی کشوری در راستای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت‌های پهپادی، سامانه ثبت مالکیت و دریافت پلاک پهپادهای غیرنظامی را فعال کرده است. از این پس، تمامی دارندگان پهپادهای کشاورزی، تصویربرداری، نقشه‌برداری و سایر کاربردهای غیرنظامی موظفند با مراجعه به پایگاه اینترنتی « https://uas.caa.ir» نسبت به ثبت و دریافت پلاک اقدام کنند.

بر اساس اعلام گروه وسایل پرنده فوق‌سبک سازمان هواپیمایی کشوری، این اقدام در چارچوب وظایف ذاتی این سازمان و به‌منظور ایجاد ثبات، مدیریت و به‌کارگیری ایمن وسایل پرنده انجام گرفته است.

فعالیت پهپادهای بدون پلاک با تبعات قانونی همراه است

طبق ضوابط ابلاغ‌شده، فعالیت هرگونه پهپاد غیرنظامی فاقد پلاک، غیرقانونی بوده و با محدودیت‌ها و تبعات قانونی همراه خواهد بود. همچنین متقاضیان فعالیت در این حوزه می‌توانند با مراجعه به شیوه‌نامه ۹۰۶۰، از شرایط و الزامات مربوطه آگاهی یابند.