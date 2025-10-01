ایران در اجلاس ایکائو خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بینالمللی ایکائو خواستار بازخواست رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل تجاوزات این رژیم به زیرساختهای هوانوردی غیرنظامی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه شد.
نمایندگان ایران با ارائه مقالات تخصصی در اجلاس جهانی ایکائو، اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و از سازمان هواپیمایی کشوری بینالمللی و تمامی کشورهای عضو پیمان شیکاگو خواستند تا این رژیم را به دلیل اقدامات خارج از چارچوب تعهدات بینالمللی محکوم کنند.
مجید اخلاقی، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و بهعنوان نماینده ایران در اجلاس ایکائو، در این خصوص اظهار کرد: امروز ما باید هوانوردی را به عنوان نیرویی برای خیر و صلاح مجدداً تأیید کنیم. این امر همچنین مستلزم آن است که این مجمع اقدامات لازم را برای صیانت از کنوانسیون شیکاگو انجام دهد و اطمینان حاصل کند که ناقضان آن، از جمله رژیم صهیونیستی، مورد بازخواست قرار گیرند.
اجلاس بینالمللی ایکائو هر سه سال یک بار با حضور نمایندگان ۱۹۰ کشور طی دو هفته در مقر این سازمان در مونترال کانادا برگزار میشود و در آن برنامهها و اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری بینالمللی مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد.
براساس این گزارش، علیرغم تلاش نمایندگان رژیم اشغالگر صهیونیستی و برخی از حامیان غربی آن برای خارج کردن مقاله ارائهشده از دستور کار اجلاس، با دفاع نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و پس از بررسی و مشورت طولانی هیئت رئیسه اجلاس، مقاله مذکور جهت بررسی و ادامه روند تصویب به بخش تخصصی ایکائو ارجاع شد.
