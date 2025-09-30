جشنواره نان سنتی در قلعه والی ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه شنبه جشنواره و نمایشگاه «نان، سنت، طعم» با هدف معرفی خوراکهای بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه گردشگری خوراک، روز گذشته در محل تاریخی قلعه والی ایلام گشایش یافت. این رویداد فرهنگی، فرصتی مغتنم برای نمایان ساختن گنجینههای طعم و عطر استان ایلام است.
فرزاد شریفی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام، در مراسم افتتاحیه که با حضور عباس میرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، احسان اکبری، فرماندار ایلام، و جمعی از مسئولان برگزار شد، بر اهمیت معرفی فرهنگ غذایی استان تأکید کرد. وی با اشاره به تنوع بالای نانهای سنتی و خوراکهای محلی ایلام، این میراث ناملموس را ظرفیتی ویژه در حوزه گردشگری خوراک قلمداد کرد.
نمایشگاه «نان، سنت، طعم» تنها به ارائه انواع نانهای محلی و غذاهای سنتی محدود نمیشود؛ بلکه بستری برای معرفی توانمندی بانوان روستایی و کارآفرینان است که با تکیه بر مهارتهای بومی، زمینه اشتغال و درآمدزایی پایدار را فراهم میآورند. این جشنواره، نمادی از تلاش برای حفظ و احیای هنرهای سنتی و ارتقای جایگاه زنان در اقتصاد محلی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام، میراث ناملموس، بهویژه در حوزه خوراک سنتی را بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی استان دانست و افزود: معرفی این گنجینههای فرهنگی به گردشگران داخلی و خارجی، میتواند به توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی استان کمک شایانی کند.
این جشنواره و نمایشگاه تا تاریخ یازدهم مهرماه در محل قلعه والی ایلام پذیرای علاقهمندان خواهد بود تا تجربهای دلنشین از سنتها، طعمها و عطر دلانگیز غذاهای بومی ایلام را برای بازدیدکنندگان به ارمغان آورد.
