بهمن اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری روستای قلعه بالا در سال جاری بیان کرد: روستای قلعه بالا، واقع در حاشیه پارک ملی توران، در سال جاری میزبان مجموعه‌ای از رویدادهای شاخص فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با حضور مسئولان ملی، کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و مشارکت فعال جامعه محلی بود.

وی با بیان اینکه در خرداد ماه نماینده سازمان یونسکو پس از بازدید از پارک ملی توران، از روستای قلعه بالا نیز دیدن نمود و ضمن آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی منطقه، با اهالی روستا گفتگو کرد، افزود: شینا انصاری معاون رئیس جمهور نیز با حضور در پارک ملی توران، از دستاوردهای حفاظتی و گردشگری منطقه بازدید به‌عمل آوردند.

سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان اعلام کرد: نخستین رویداد پایداری اجتماعی با عنوان «چهل قصه و چهل خانه» در مرداد ماه برگزار شد. در این برنامه، آیین سنتی باران‌خواهی "تال و مهتال" برای کودکان روایت گردید و شرکت‌کنندگان با نقاشی، برداشت‌های خود را به تصویر کشیدند.

اخلاقی بیان داشت: دومین فعالیت پایداری اجتماعی با افتتاح «باغچه همدلی» همراه بود. در این اقدام نمادین که در شهریور ماه برگزار شد، کودکان و بانوان روستا با کاشت گل‌ها و درختچه‌ها در زمینی اختصاص‌یافته از سوی دهیاری، فضای سبزی مشترک را بنیان نهادند.

وی افزود: در تاریخ ۲۶ شهریورماه سال جاری نیز، مدیرکل حوزه داخلی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، به‌همراه اعضای میز ملی گردشگری، از روستای قلعه بالا بازدید کردند و طی مراسمی، موزه مردم‌شناسی و خانه محیط زیست روستا را افتتاح کرد همچنین نشست‌های تخصصی پرنده‌نگری و حیات‌وحش با حضور اساتید برجسته کشوری در شهریورماه برگزار شد و مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه ورکشاپ یک‌روزه سفال‌گری با موضوع ساخت یوز آسیایی، ویژه کودکان و با هدایت مربی مجرب، در روستا دیگر رخداد صورت گرفته امسال بود تاکید کرد: رونمایی از لوح پرونده ثبتی میراث ناملموس مهارت تهیه دانو نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

اخلاقی با اشاره به تهیه و تدوین دو پرونده ثبت میراث ناملموس مهارت تهیه پخت گندم پلو و شیره انگور در روستای قلعه بالا تاکید کرد: به مناسبت هفته گردشگری، نخستین جشنواره گردشگری مادران و کودکان با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی ،ساخت بادبادک آرزوها ،مسابقه نقاشی،مسابقه تهیه ویدیو از روستا و توضیح اماکن تارخی و طبیعی توسط کودکان و آشنایی با میراث طبیعی منطقه برگزار شد.

وی افزود: در گرامیداشت روز جهانی و هفته ملی کودک، برنامه بازدید از موزه مردم‌شناسی و مسابقه نقاشی از اشیا موزه وگزارش نویسی با عنوان «با قلمت، موزه را روایت کن» برای کودکان روستا اجرا شد همچنین به مناسبت روز ملی روستا، دورهمی اهالی با اجرای موسیقی و رقص محلی، بازی‌های بومی‌محلی، پخت آش و برپایی سفره همدلی برگزار گردید که جلوه‌ای از همبستگی و نشاط اجتماعی را به نمایش گذاشت.