فرماندار تنکابن: خط مقدم مسئولان خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی شامگاه سه‌شنبه در همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران در سالن اجتماعات دانشگاه آیندگان این شهرستان اظهار داشت: امروز در پیشگاه شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز اعلام می‌کنم شرمنده‌ایم که نتوانستیم آن‌گونه که شایسته است راه شما را ادامه دهیم.

وی افزود: حداقل وظیفه من به‌عنوان یک مسئول این است که با شجاعت پشت تریبون بیایم و از خانواده‌های شهدا و رزمندگان عذرخواهی کنم که در تراز ایثارگری و فداکاری شما نتوانستم به مردم خدمت کنم.

وی با اشاره به روحیه ایثار رزمندگان در سال‌های دفاع مقدس گفت: جوان ۱۷ و ۱۸ ساله جانش را فدا می‌کرد تا مسیر فتح باز شود، اما امروز گاهی یک روستا مانع رسیدن آب یا جاده به روستای همسایه می‌شود.

شکوهی افزود: آن روزها رزمنده‌ها سیم‌خاردار دشمن را با جان خود کنار می‌زدند تا وقت تلف نشود، اما امروز خودمان سیم‌خاردار درست کرده‌ایم و جلوی خدمت‌رسانی به مردم می‌ایستیم.

فرماندار تنکابن ادامه داد: شهدا جانشان را دادند تا ما به میزها نچسبیم و به راحتی به برادر و خواهر دینی خود تهمت نزنیم.

وی خطاب به رزمندگان و ایثارگران گفت: شما ذخایر انقلاب هستید. همان‌طور که در میدان جنگ مسئولیت‌پذیر بودید، امروز نیز باید میدان‌دار باشید، به جوانان اخلاق، ایثار و فداکاری بیاموزید و اجازه ندهید سنگر ارزش‌ها خالی بماند.

شکوهی با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های تاریخی تأکید کرد: مردمی که در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه رژیم کودک‌کش صهیونیستی با اتحاد و انسجام خود همه محاسبات دشمن را بر هم زدند، شایسته بهترین خدمت‌ها هستند.

وی افزود: فرمایش رهبر معظم انقلاب این است که این همدلی باید حفظ شود و راه آن نیز چیزی جز خدمت بی‌منت به مردم نیست. آنچه ماندگار می‌شود، خدمت صادقانه است نه میز و مسئولیت‌های گذرا.

نماینده عالی دولت در تنکابن همچنین با انتقاد از یکنواختی برخی برنامه‌های دفاع مقدس اظهار داشت: همان‌طور که ۲۲ بهمن جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی است، هفته دفاع مقدس نیز یادآور پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و باید هر سال باشکوه‌تر و متفاوت‌تر از گذشته برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت زمان، امکان برگزاری برنامه‌ای گسترده فراهم نشد، اما تلاش بخشدار و شورای بخش مرکزی در برگزاری این مراسم درخور تقدیر است. این حرکت سنگ بنایی خواهد بود برای برنامه‌های باشکوه‌تر در آینده.

شکوهی در پایان یادآور شد: دفاع مقدس گرچه خسارت‌ها و تلخی‌های فراوانی داشت، اما ذخیره‌ای عظیم از ایثار و پاکدامنی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

وی تصریح کرد: اگر ما مسئولان بتوانیم از این گنجینه بهره ببریم، بی‌تردید کشور در برابر همه توطئه‌ها بیمه خواهد بود.