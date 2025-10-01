به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در خصوص پروژه‌های این وزارتخانه در استان اعم از بزرگراهی، کریدور جنوب به شمال، همچنین پروژه‌های بنادر و دریانوردی و نهضت ملی مسکن به تبادل نظر پرداختند.

وی با مرور آخرین وضعیت پروژه‌ها، خواستار تامین اعتبار بیشتر برای تکمیل آنها شد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: برخی از پروژه‌های حوزه وزارت راه و شهرسازی، به سبب اهمیت آنها در زندگی مردم، مورد مطالبه عموم مردم قرار دارند و برای تکمیل این طرح‌ها، نهایت توان خود را باید به کار بگیریم.

وزیر راه و شهرسازی نیز قول مساعد داد تا اقدامات مقتضی را به عمل آورند و لذا دستورات لازم را صادر کرد.