عزاداری حسینی در بوشهر مدرسه معرفت و میدان عمل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری سهشنبهشب در نشست جامعه ستایشگری استان بوشهر اظهار کرد: مرجعیتها، علما و مداحان استان، در کنار هم نظام فکری و عملی جامعه را شکل دادهاند.
وی با بیان اینکه علما «دلها و فِکرها» را اصلاح کردهاند و مداحان آن فکر را به میدان عمل و زندگی روزمره منتقل کردهاند افزود: عزاداریهای بوشهر صرفاً نمایش عاطفه نیست؛ نوحهها و مرثیهها حامل تاریخ، عبرت و آموزهاند و حرکت اجتماعی و همبستگی را به وجود میآورند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین به نمونههایی از اخلاق و کمکهای مادیِ بعضی مداحان و ذاکران اشاره کرد و از نهادها و مردم خواست از این سرمایه معنوی حمایت و حفاظت کنند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر از تلاشهای برگزارکنندگان مجالس، مداحان و ذاکران تشکر کرد و گفت: پایداری و شکوه عزاداری حسینی در استان بوشهر باید مستندسازی و به نسلهای بعد منتقل شود تا ریشههای تاریخی و هویتی این مردم ماندگار بماند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ارزش ذاکران و مداحان، بیان داشت: مداحی و عزاداری در استان بوشهر «یک گنجِ غیرمکشوف» بوده که طی دهههای اخیر آرامآرام آشکار شده و تأثیرات گستردهای در حوزه دیانت، مقاومت و فرهنگ عمومی استان گذاشته است.
وی تاکید کرد: مداحان و مرثیهسرایان، در کنار علما، نقش مهمی در شکلگیری نظام فکری، تقویت ایمان و ایجاد همبستگی اجتماعی ایفا کردهاند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با ردّ نگاه صرفاً عاطفی به عزاداری، گفت: عزاداری حسینی در بوشهر «مدرسه معرفت، بصیرت و میدان عمل» است که در تاریخ استان موجب پیوند اجتماعی، ایجاد روحیه مقاومت و مقابله با تجاوزها و استعمارها شده است.
به گفته امام جمعه بوشهر، همین وحدت حسینی و فعالیت علما و مداحان بود که در برابر حملات پرتغالیها و انگلیسیها در طول تاریخ استان، موجب ایستادگی و در نهایت شکست تجاوزگران شد.
وی در توضیح این موضوع، از نمونههای تاریخی یاد کرد و گفت: پیوندهای دینی و اجتماعی ایجادشده از طریق روضه و عزاداری توانسته است در شرایط بحرانی، اتحاد و پایداری مردم را تضمین کند و نام حسین(ع) را به «محورِ انسجام» جامعه تبدیل کند.
آیتالله صفایی بوشهری یادآور شد: بسیاری از اسناد، نوارها و روایتهای تاریخی در معرض فراموشی یا پراکندگی است و باید سامانهای منظم برای هر یک از مداحان و نوحهخوانان (صفحه مستقل، آرشیو صوتی و تصویری و زندگینامه) ایجاد تا این سرمایه معنوی برای نسلهای آینده حفظ شود.
وی به طور مشخص به شخصیتهایی چون ناخدا عباس و دیگر بزرگان مداحی اشاره کرد و گفت: زندگینامهها، نوارها و آثار این بزرگان باید جمعآوری، مستند و برای آیندگان منتشر شود. بسیاری از روایات و اتفاقات زندگی آنان اکنون یا در دسترس نیست یا پراکنده است؛ باید اینها سامان یابد.
