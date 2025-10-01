۴۸۴۱ میلیارد تومان اعتبار عمرانی ؛ خراسان جنوبی در مسیر توسعه جهشی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان اظهار داشت: در سال مالی ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات ابلاغی خراسان جنوبی سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که تنها نیمی از آن تخصیص یافت، اما در سال مالی ۱۴۰۳ با پیگیری‌ها استاندار و مدیران، ۸۹ درصد اعتبارات معادل چهار هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان به استان تخصیص داده شد که به صورت ۱۰۰ درصد قبل از موعد قانونی جذب شد.

وی افزود: این تحول به معنای جذب سه هزار میلیارد تومان اعتبار بیشتر از سال مالی قبل برای استان است که پشتوانه‌ای مطمئن برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال فضای جذب اعتبارات در شرایطی آرام، تخصصی و بدون حاشیه دنبال شد، گفت: پیگیری های ویژه استاندار، تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همراهی رسانه‌ها موجب شد جذب کامل و با کیفیت و یک هفته زودتر از موعد قانونی داشته باشیم.

ذاکریان به موضوع نرخ تورم نیز اشاره کرد و ادامه داد: شهریورماه ۱۴۰۴ سومین ماه متوالی است که خراسان جنوبی کمترین نرخ تورم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، تورم استان ۳۳ درصد بوده در حالی که میانگین کشوری ۳۷.۵ درصد و بالاترین نرخ تورم در یکی از استانها ۴۱.۹ درصد ثبت شده است.

وی تصریح کرد: این دستاورد بزرگ در حالی رقم خورده که سال گذشته خراسان جنوبی سومین استان گران کشور بود و این تغییر جایگاه نتیجه پیگیری های میدانی استاندار و تلاش همه دستگاه‌ها، نمایندگان مردم و همراهی بخش‌های مختلف نظارتی و اجرایی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در استان گفت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خراسان جنوبی برای سومین فصل پیاپی رتبه چهارم امنیت سرمایه‌گذاری کشور را کسب کرده که نشانه‌ای از تغییر رویکرد و بهبود فضای اقتصادی است.

وی با بیان اینکه اعتبارات برخی دستگاه‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ گفت: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی اداره کل پزشکی قانونی از ۸۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از پنج میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشانگر رشد بیش از ۶۰ برابری است.

وی عنوان کرد: در اداره کل زندان ها نیز شاهد رشد ۱۳ برابری اعتبارات تملکی در سال مالی ۱۴۰۳ بوده‌ایم.

ذاکریان در پایان با قدردانی از مساعدت ها و دغدغه مندی بازرس کل قضایی استان و مدیرکل دیوان محاسبات استان خاطرنشان کرد: دقت، پیگیری و دلسوزی بازرسان و حسابرسان در ارائه گزارش‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیران ارشد دارد و این همراهی در نهایت به تقویت روند توسعه خراسان جنوبی منجر شده است.