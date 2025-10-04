به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در قالب این طرح، چهار هزار و ۵۵۸ نفر از مودیان مالیاتی استان، بخشی از مالیات خود را به پروژه‌های مورد نیاز استان تخصیص دادند، افزود: از مجموع چهار هزار و ۸۷ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای ۲۷ پروژه توسعه‌ای در استان، مبلغ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال از محل مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأمین شده است.

وی از تأمین اعتبار کامل ۱۰ پروژه از مجموع طرح‌های اعلامی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف آموزشی، عمرانی و فرهنگی به صورت کامل تأمین اعتبار شده‌اند.

کریمدادی با بیان اینکه پروژه‌های انتخاب شده توسط مردم در هفت حوزه اصلی توزیع شده است، گفت: ۱۲ طرح در حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی، پنج طرح در حوزه امور عمومی، قطایی، دفاعی و امنیتی و سه طرح در حوزه حمل و نقل و عمران شهری و روستایی بوده است.

وی ادامه داد: دو طرح در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، دو طرح در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست، دو طرح در حوزه امور فرهنگی، گردشگری و ورزش و یک طرح در حوزه انرژی بوده است.

کریمدادی با اشاره به اهداف این طرح گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات موجب افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها و تقویت اعتماد متقابل بین دولت و مردم شده است.

وی افزود: این طرح نمونه موفقیمی از فرهنگ‌سازی مالیاتی است که علاوه بر ایجاد نگرش مثبت در افکار عمومی، منجر به توسعه متوازن استان و عینیت بخشیدن به شعار «مالیات، مردم برای مردم» شده است.