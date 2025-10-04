  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

مشارکت ۴۵۵۸ شهروند خراسان جنوبی در طرح نشان‌دار کردن مالیات

بیرجند- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: چهار هزار و ۵۵۸ مودی با مشارکت در «طرح نشان‌دار کردن مالیات»، بالغ بر هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال از مالیات خود را به اجرای ۲۷ پروژه اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در قالب این طرح، چهار هزار و ۵۵۸ نفر از مودیان مالیاتی استان، بخشی از مالیات خود را به پروژه‌های مورد نیاز استان تخصیص دادند، افزود: از مجموع چهار هزار و ۸۷ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای ۲۷ پروژه توسعه‌ای در استان، مبلغ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال از محل مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأمین شده است.

وی از تأمین اعتبار کامل ۱۰ پروژه از مجموع طرح‌های اعلامی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف آموزشی، عمرانی و فرهنگی به صورت کامل تأمین اعتبار شده‌اند.

کریمدادی با بیان اینکه پروژه‌های انتخاب شده توسط مردم در هفت حوزه اصلی توزیع شده است، گفت: ۱۲ طرح در حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی، پنج طرح در حوزه امور عمومی، قطایی، دفاعی و امنیتی و سه طرح در حوزه حمل و نقل و عمران شهری و روستایی بوده است.

وی ادامه داد: دو طرح در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، دو طرح در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست، دو طرح در حوزه امور فرهنگی، گردشگری و ورزش و یک طرح در حوزه انرژی بوده است.

کریمدادی با اشاره به اهداف این طرح گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات موجب افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها و تقویت اعتماد متقابل بین دولت و مردم شده است.

وی افزود: این طرح نمونه موفقیمی از فرهنگ‌سازی مالیاتی است که علاوه بر ایجاد نگرش مثبت در افکار عمومی، منجر به توسعه متوازن استان و عینیت بخشیدن به شعار «مالیات، مردم برای مردم» شده است.

