  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۵

پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهوری خلق چین

رئیس جمهور در پیامی، به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را به همتای چینی خود تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی، به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، با تبریک فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین به همتای چینی خود، گفت: روز ملی نمادی از وحدت، پیشرفت و دستاوردهای چشمگیر ملت چین در مسیر توسعه و شکوفایی است که زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشورهای جهان شده است.

وی در پیامی به مناسبت تبریک فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین به آقای «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور، تصریح کرد: همان‌طور که در دیدار اخیر با جناب‌عالی در پکن ابراز داشتم، مشارکت جامع راهبردی با جمهوری خلق چین اولویتی مهم برای جمهوری اسلامی ایران است و شرایط متغیر و پیچیده بین‌المللی و منطقه‌ای، تقویت و گسترش مناسبات همه‌جانبه را بیش از پیش ضروری ساخته است.

امیدوارم در سایه احترام و منافع متقابل، روابط دو ملت با قدرت به مسیر تعالی خود ادامه دهد.

