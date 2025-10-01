به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی سهشنبه شب در مراسم جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) با اشاره به سیره و روش زندگی ائمه اطهار اظهار داشت: ما باید در زندگی به صورت عملی سبک زندگی اهلبیت و ائمه را دنبال کنیم.
امام جمعه دیر با تاکید بر لزوم الگوگیری از پیامبر اسلام و ائمه اطهار بیان کرد: بسیاری از آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری هایی که در جامعه وجود دارد به خاطر فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی است.
امام جمعه دیر به اهمیت برکات در زندگی اشاره کرد و گفت: برخی افراد عمر طولانی اما بیبرکتی دارند، در حالی که عکس این موضوع نیز صادق است.
وی افزود: متأسفانه برخی در جایی که لازم است، مانند تربیت و تحصیل فرزند خود هزینه نمیکنند و در آینده مجبور به صرف هزینههای گزاف در جای دیگر میشوند.
حسینی همچنین بیتوجهی به احکامی چون زکات را از عوامل اصلی بیبرکت شدن زندگیها دانست و بر لزوم اهتمام به این واجبات الهی تأکید کرد.
وی با اشاره به فرارسیدن روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی خواستار برگزاری برنامههای ویژه در مدارس در این خصوص شد.
امام جمعه دیر بر لزوم قدردانی از پیران، سالمندان، پدران و مادران تأکید کرد و گفت: برخوردی که ما با پدران و مادران خود داریم، قطعاً در آینده توسط فرزندانمان با ما تکرار خواهد شد.
وی با انتقاد از وضعیت پوشش برخی بانوان در جامعه، بیان داشت: بعضی از مردان با کمال بیغیرتی، همسران خود را با وضعیت نامناسب حجاب در خیابان میآورند که این رفتار مغایر با ارزشهای اسلامی و فرهنگی جامعه دینی ما است.
حسینی از مواضع رئیس جمهور کشورمان در قبال آمریکا و دفاع از ملت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل تقدیر کرد و گفت: رئیس جمهور با موضعگیریهای خوب خود، فریبکاریهای آمریکا را برملا و از ملت مظلوم فلسطین دفاع کرد.
وی همچنین از برخی رسانهها گلایه کرد که با وجود تجربههای گذشته، همچنان به رئیس جمهور برای مذاکره فشار میآورند و افزود: نمیدانیم به چه زبانی باید به بعضی از این رسانهها بدعهدی دشمن را بگوییم.
حسینی با تأکید بر لزوم استقامت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، ملت را به حفظ وحدت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی فراخواند.
