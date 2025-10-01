  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۳

انتقاد امام جمعه دیر از فشار برخی رسانه‌ها برای مذاکره با آمریکا

بوشهر- امام جمعه دیر از برخی رسانه‌ها گلایه کرد که با وجود تجربه‌های گذشته، همچنان به رئیس جمهور برای مذاکره مجدد با آمریکا فشار می‌آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی سه‌شنبه شب در مراسم جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) با اشاره به سیره و روش زندگی ائمه اطهار اظهار داشت: ما باید در زندگی به صورت عملی سبک زندگی اهلبیت و ائمه را دنبال کنیم.

امام جمعه دیر با تاکید بر لزوم الگوگیری از پیامبر اسلام و ائمه اطهار بیان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری هایی که در جامعه وجود دارد به خاطر فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی است.

امام جمعه دیر به اهمیت برکات در زندگی اشاره کرد و گفت: برخی افراد عمر طولانی اما بی‌برکتی دارند، در حالی که عکس این موضوع نیز صادق است.

وی افزود: متأسفانه برخی در جایی که لازم است، مانند تربیت و تحصیل فرزند خود هزینه نمی‌کنند و در آینده مجبور به صرف هزینه‌های گزاف در جای دیگر می‌شوند.

حسینی همچنین بی‌توجهی به احکامی چون زکات را از عوامل اصلی بی‌برکت شدن زندگی‌ها دانست و بر لزوم اهتمام به این واجبات الهی تأکید کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی خواستار برگزاری برنامه‌های ویژه در مدارس در این خصوص شد.

امام جمعه دیر بر لزوم قدردانی از پیران، سالمندان، پدران و مادران تأکید کرد و گفت: برخوردی که ما با پدران و مادران خود داریم، قطعاً در آینده توسط فرزندانمان با ما تکرار خواهد شد.

وی با انتقاد از وضعیت پوشش برخی بانوان در جامعه، بیان داشت: بعضی‌ از مردان با کمال بی‌غیرتی، همسران خود را با وضعیت نامناسب حجاب در خیابان‌ می‌آورند که این رفتار مغایر با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی جامعه دینی ما است.

حسینی از مواضع رئیس جمهور کشورمان در قبال آمریکا و دفاع از ملت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل تقدیر کرد و گفت: رئیس جمهور با موضع‌گیری‌های خوب خود، فریبکاری‌های آمریکا را برملا و از ملت مظلوم فلسطین دفاع کرد.

وی همچنین از برخی رسانه‌ها گلایه کرد که با وجود تجربه‌های گذشته، همچنان به رئیس جمهور برای مذاکره فشار می‌آورند و افزود: نمی‌دانیم به چه زبانی باید به بعضی از این رسانه‌ها بدعهدی دشمن را بگوییم.

حسینی با تأکید بر لزوم استقامت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، ملت را به حفظ وحدت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی فراخواند.

