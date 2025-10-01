سیدحسن نصرالله از زبان همرزم شهید؛ مبارزی که اسطوره شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا ایمانیمقدم شامگاه سهشنبه در نشست جمعی از ارکان هیئات مذهبی استان چهارمحال و بختیاری بهمناسبت اولین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و همراهانش با اشاره به اینکه شهید نصرالله یک راه و یک مکتب بود، اظهار کرد: این تعبیر مشابه تعبیر قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم و حضرت رسول (ص) است که این انبیای مکرم را ۲ راه و ۲ مکتب و اسوه حسنه برای مؤمنان معرفی میکند.
عضو سابق شورای مرکزی حزبالله با ذکر اینکه اسوههای ما انبیای الهی و ائمه هدی (ع) هستند، ادامه داد: در عصر حاضر نیز ولی امر مسلمین تا کنون دو شخصیت را به عنوان الگو و مکتب معرفی کردند که شهیدان سیدحسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی هستند.
ایمانیمقدم با تصریح اینکه سیدحسن نصرالله انسان جامعی بود، افزود: این شهید بزرگوار هر تعریف و تمجید دیگران از او را را به مکتب عزیز اسلام و ولایت حواله میکرد و جز خدا و خلوص نیت در کارش نبود؛ این سید چیزی در زندگی، مجاهدت، درس و تحصیل، فهم و هوش و خلوص نیت و … کم نگذاشت.
وی با اشاره به اینکه سخن گفتن و شنیدن درباره اخلاص آسان و در عمل بسیار دشوار است، توضیح داد: حاج قاسم همیشه میگفت سعی نکنید دیده شوید و شنیده شوید، کسی که باید شما را ببیند و بشنود، میبیند و میشنود؛ این آموزه باید الگوی همه ما در خانه و شغل و اجتماع باشد.
مهمترین ویژگیهای شهید سیدحسن نصرالله
ایمانیمقدم ولایتمداری را ویژگی دوم شهید نصرالله عنوان کرد و افزود: بعد از جنگ ۳۳ روزه، اعراب این شهید را به عنوان مرد جهان عرب معرفی کردند و در همان سال سیدحسن سفری به ایران داشت و در سخنرانی مقام معظم رهبری حضور داشت که بعد از صحبتهای ایشان خم شد و بر دست رهبر معظم انقلاب بوسه زد.
همرزم ۴۰ ساله شهید نصرالله ادامه داد: این سید بزرگوار وقتی از ایران به لبنان بازگشت برخیها شیطنت کردند و گفتند تو فخر جهان عرب هستی چرا بر دستان رهبر عجم بوسه زدی. او پاسخ داد من قصد داشتم پاهای ایشان را بوسه بزنم اما اجازه ندادند و ناراحت شدند لذا بوسه بر دست جانباز ایشان زدم تا به ۴۰۰ میلیون مسلمان عربزبان پیام را بدهم که من مقلد این رهبر هستم و ولایت ایشان را بر گردنم دارم.
ایمانیمقدم ارادت سیدحسن نصرالله به ساحت نورانی اهل بیت (ع) و حضرت صدیقه کبری (س) را یادآور شد و با نقل خاطراتی در این خصوص، افزود: شجاعت و روحیه دلاوری ایشان از دیگر ویژگیهای این شهید مخلص بود و شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در یک سخنرانی سیدحسن نصرالله که جایگزین شهید سیدعباس موسوی شده را زیرکتر و شجاعتر از دبیرکل قبلی دانست.
وی بیان کرد: در سال ۶۱ و ۶۲ امام (ره) قائل بودند که باید تجربه انقلاب اسلامی را به شیعیان و مسلمانان لبنان انتقال دهیم لذا بنده به نزد شهید سیدعباس موسوی رفتم و موضوع را انتقال دادم که بسیار استقبال کرد زیرا همیشه دنبال کادرسازی و تربیت نیرو بود و به دنبال او، اساتید و علمای تراز اول و شخصیتهای فرهیخته لبنانی از دورههای آموزشی ما پیوستند.
آغاز کادرسازی و تربیت نیرو برای مقابله با رژیم صهیونی
وی با تأکید بر اینکه این دورهها شامل ۴۵ روز آموزش در ۱۰ رشته بود، افزود: تکنیک، تاکنیک، تخریب، سلاح، امداد، مخابرات، عقیدتی، سیاسی، اخلاق و احکام از سرفصلهای این دورههای آموزشی بود که در عرض یک سال، ۲۵ دوره آموزشی تشکیل دادیم و در هر دوره دهها نفر آموزش دیدند.
ایمانیمقدم مأموریت بعدی از جانب امام (ره) را خروجی گرفتن از این آموزشها عنوان کرد و گفت: ایشان امر کردند افراد آموزش دیده را در قالب تشکیلات منظم، ساماندهی کنید که وقتی این تکلیف جدید را به سیدعباس موسوی ابلاغ کردم، باز هم استقبال کرد و کار را به شاگرد ۲۱ سالهاش سیدحسن نصرالله واگذار نمود.
وی تصریح کرد: سیدحسن نصرالله از همان جوانی مغز تشکیلاتی داشت و زکاوت و شجاعتش توأمان رشد کرده بود و لذا امت حزبالله را در فرآیندی تشکیل داد و این تشکل امروز خاری در گلوی دشمنان شده است.
وی با اشاره به عملیات فتحالمبین در دوم فروردین سال ۶۱، بیان کرد: در ادامه، عملیات الی بیتالمقدس در اردیبهشت آغاز و منتهی به بازپس گیری خرمشهر در سوم خردادماه توسط سربازان این آب و خاک شد.
ایمانی با اشاره به اینکه این عملیاتها طی ۲ ماه و چند روز انجام گرفت و کمر حزب بعث را شکست، افزود: ارتش عراق که توسط حداقل ۲۰ کشور پشتیبانی میشد، در این عملیات کمرش شکست. استکبار جهانی نیز برای جبران در پشت صحنه تلاش کرد تا به تجدید قوای صدام کمک کند لذا تصمیم گرفت سه لشکر عظیم رژیم منحوس صهیونیستی را به سمت جنوب لبنان گسیل کند که توانستند نصف لبنان را اشغال کنند.
عضو سابق شورای مرکزی حزبالله با تأکید بر اینکه در این برهه چندین فرمانده ارتش و سپاه از امام خمینی (ره) اجازه کمک به مردم جنوب لبنان را دریافت کردند، افزود: حتی اگر آنان مسلم نباشند و کافر هم باشند اما مورد ظلم قرار گیرند، کمک به آنها واجب است لذا ۲ لشکر از ارتش و سپاه به لبنان اعزام و راه برای عملیات آنها باز شد.
ایمانیمقدم ادامه داد: بعد از سه هفته شناسایی و آمادهسازی، شهید احمد متوسلیان قائل بود که برای انجام عملیات باید از امام (ره) اجازه بگیرم و زمانی که به تهران رفت و بازگشت، امام (ره) فرموده بود که حمله به جنوب لبنان یک دام برای غفلت از صدام بوده است و استکبار قصد داشته ما را از خودمان غافل کنند. لذا صلاح نیست که جبهه جدیدی در جنوب لبنان باز کنیم، ما برای نجات مردم مظلوم لبنان و فلسطین ابتدا باید شر طاغوت منطقه را از سر ایران و عراق کم کنیم و ابتدا باید با صدام بجنگیم چرا که راه قدس از کربلا میگذرد.
وی بیان کرد: فرماندهان و نظامیان اعزامی به لبنان از جمله شهید همت بعد از اسارت حاج احمد متوسلیان به ایران بازگشتند و به نبرد با دشمن بعثی شتافتند.
