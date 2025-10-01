به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم ششمین رویداد سالانه فناوری مالی و دومین رویداد فین تک و مسابقه استارت آپی داناساز که با محوریت «تحول دیجیتال؛ هوشمندسازی و تاب آوری» امروز صبح در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به تحولات پرشتاب فناوری در جهان، بر ضرورت تحول نظام بانکی کشور و همراهی با فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: برنامه اجرا شده امروز حاصل تلاش تخصصی بنده نبوده و خود را یک معلم دانشگاه در حوزه الکترونیک می دانم.

وی افزود: در بررسی‌های چند روز اخیر به نکاتی رسیدم که لازم دیدم با این جمع در میان بگذارم. اگر روند تحولات فناورانه در دنیا را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که از سال ۱۸۶۶ که اولین کابل ارتباطی میان اروپا و آمریکا برای ارتباطات تلگرافی برقرار شد، مسیر پرشتابی در حوزه فناوری اطلاعات آغاز شده است.

وی افزود: در سال ۱۹۶۷ نخستین ATM در لندن نصب و استفاده شد و از آن زمان تا دهه‌های بعد، ورود رایانه‌ها به صنعت بانکداری، توسعه شبکه‌های پرداخت، موبایل‌پیمنت‌ها، رمزارزها و حالا هوش مصنوعی، هر یک فصل تازه‌ای در این صنعت گشوده‌اند.

شیخی با اشاره به اینکه در صورت غفلت از این مسیر، دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد، تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌ها دیگر مرزی وجود ندارد. تبادل اطلاعات، استفاده از استعدادهای انسانی فرامرزی و حتی اشتغال برای کارفرمایان خارجی، همگی از مصادیق این تغییرات هستند. این اتفاقات را نمی‌توان متوقف کرد، بلکه باید با آن‌ها هم‌راستا شد.

وی افزود: تحول بزرگ بعدی در حوزه مالی اتفاق خواهد افتاد. مؤسسات مالی باهوش و آینده‌نگر می‌توانند سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کنند. ما از بانکداری سنتی در حال عبور به نظامی هوشمند و جدید هستیم که در آن درک ذائقه مردم، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری و مدیریت هوشمندانه سرمایه، حیاتی است.

شیخی همچنین گفت: میزان ورود طلا به کشور نسبت به اندازه اقتصاد ایران نگران‌کننده است و این نشان می‌دهد مردم تمایل دارند سرمایه‌های خود را به شکل شخصی و خارج از بانک‌ها نگهداری کنند. این موضوع هشداری است که باید آن را جدی گرفت.

وی افزود: در کنار مسائل مالی، بحث نیروی انسانی بسیار مهم است. هر ترم با دانشجویان بسیار باهوشی مواجه هستم که مسیر شغلی و تحصیلی‌شان به درستی هدایت نمی‌شود. اگر بانک‌ها نتوانند این استعدادها را جذب کنند، دیگران این کار را خواهند کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: هیچ کشوری به توسعه نخواهد رسید مگر آن‌که نظام بانکی‌ای توسعه‌یافته، چابک و پایدار داشته باشد. ما نیازمند جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آن به سمت تولید و بهره‌وری هستیم، همان مسیری که کشورهای پیشرو طی کرده‌اند.

شیخی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشگاه برای همکاری با صنعت بانکی کشور گفت: ما در پژوهشگاه ICT زیرساخت‌های مناسبی در حوزه هوش مصنوعی در حال ایجاد داریم. آماده‌ایم هرگونه همکاری با نظام بانکی برای توسعه فناوری‌های نوین را انجام دهیم. نیازی به ایجاد زیرساخت‌های موازی نیست؛ بانک‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کرده و با دانشگاه، صنعت، استارتاپ‌ها و متخصصان پیوند ایجاد کنند.

وی در پایان گفت: از برگزاری این رویداد بسیار خرسندم و امیدوارم شاهد تکرار و توسعه آن باشیم. اگر ما برای جوانان خود فضای مناسب ایجاد نکنیم، قطعاً دیگران این فرصت را از ما خواهند گرفت. پژوهشگاه ارتباطات آماده است به‌عنوان پل میان نظام بانکی و نخبگان عمل کند تا به توسعه پایدار در این حوزه دست پیدا کنیم.