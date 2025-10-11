همکاری نظام مند بین بخش دولتی و خصوصی در توسعه فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست مشترک محمدحسین شیخی با مدیران سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی، راهکارهای تعامل و همافزایی میان پژوهشگاه و شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت.
شیخی در این دیدار با تأکید بر نقش پژوهشگاه بهعنوان محور توسعه فناوریهای ارتباطی کشور گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما در پژوهشگاه، تقویت فناوریهای حوزه ICT از طریق شبکهسازی میان بازیگران این حوزه است. پژوهشگاه میتواند بهعنوان بازوی علمی و پشتیبان بخش خصوصی، در تعریف و اجرای پروژههای تحقیقاتی نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت همکاری در بخش تحقیق و توسعه افزود: شرکتهای خصوصی معمولاً محدودیتهایی در تأمین منابع مالی برای فعالیتهای پژوهشی دارند. ما میتوانیم در قالب طرحهای تحقیقاتی مشترک، پایاننامههای دانشگاهی و حمایت مالی از ایدههای فناورانه، به توسعه محصولات و نمونههای اولیه کمک کنیم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات ادامه داد: اگر مسئله بهدرستی تعریف شود، پژوهشگاه میتواند آن را در قالب پروژههای تحقیقاتی یا پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری دنبال کند. حتی در مراحل بعدی، از منابع مالی پژوهشگاه و سایر نهادهای حامی فناوری برای توسعه نمونههای کاربردی و حضور در نمایشگاههای تخصصی نیز حمایت خواهیم کرد.
وی از برنامهریزی برای برگزاری یک رویداد تخصصی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، یک رویداد ملی در حوزه IoT برگزار خواهیم کرد تا زمینه گفتوگو، تبادل تجربه و شبکهسازی میان فعالان این حوزه فراهم شود. این رویداد فرصتی خواهد بود برای شناسایی چالشها و طرح مسائل اساسی صنعت در حضور متخصصان و نهادهای مرتبط.
شیخی همچنین با اشاره به برنامه ملی پژوهشگاه برای توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها تأکید کرد: هدف ما ایجاد یک اکوسیستم منسجم است که در آن همه بازیگران از پژوهشگاه و پارک فناوری تا صندوقهای حمایتی و معاونت علمی ریاستجمهوری بتوانند به شکلی هماهنگ به رشد صنعت ICT کشور کمک کنند.
در پایان این نشست، سیروس قلیچ خانی دبیر سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی نیز ضمن قدردانی از رویکرد پژوهشگاه ارتباطات در تقویت ارتباط با بخش خصوصی، بر آمادگی کامل خود برای مشارکت در برگزاری رویدادهای تخصصی، تعریف پروژههای مشترک و انتقال تجربیات فنی تأکید کرد. وی همکاری نزدیک با پژوهشگاه را گامی مؤثر در جهت توسعه فناوریهای بومی و افزایش بهرهوری صنعت ICT کشور دانست.
