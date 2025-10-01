  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

عفو معیاری انسجام سازمانی و وحدت اقشار مختلف را به‌دنبال دارد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور گفت: انسجام سازمانی و ایجاد وحدت بین اقشار مختلف از دستاوردهای عفو معیاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان موافقت با عفو معیاری اخیر توسط مقام معظم رهبری را در نوع خودش کم نظیر دانست و افزود: رئیس قوه قضاییه درخواست عفو گسترده‌ای را از رهبری معظم انقلاب داشته‌اند و ایشان هم موافقت فرمودند که این نشان از اعتماد معظم له به اقشار مختلف مردم از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد و ایشان مانند پدری دلسوز برای نیروهای مسلح و کسانی که خطایی مرتکب شدند با این عفو و آزادی موافقت کردند.

وی با بیان اینکه پیام راهبردی این عفو حکایت از پیوند عمیق فرماندهی با بدنه نیروهای مسلح دارد، تصریح کرد: الحمدالله جرایم در نیروهای مسلح اندک است و آن اندکی هم که مرتکب جرم شده‌اند از الطاف و عنایات مقام معظم رهبری استفاده کردند و مشمول عفو اخیر شده‌اند، این عفو در سطح آحاد جامعه، موجب تقویت روحیه و انگیزه شهروندان نسبت به خدمت به این نظام مقدس خواهد شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور، تحکیم و انسجام سازمانی و ایجاد وحدت بین اقشار مختلف کشور را از دستاوردهای دیگر این عفو دانست و گفت: عفو اخیر فرصتی کم نظیر را برای ادامه خدمت به جامعه توسط کسانی که متنبه شده و به اشتباه خود پی برده‌اند، فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در ادامه افزود: یکی از پیامدهای اعطای این عفو آن است که آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی که می‌توانست برای محکومین و خانواده‌های آنان به دنبال داشته باشد با این عفو کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان از ابتکار عمل و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو اخیر و تقاضای ایشان از محضر مقام معظم رهبری برای اعطای این عفو معیاری گسترده و موافقت دلسوزانه، مدبرانه و پدرانه ایشان کمال تشکر و قدردانی کرد.

کد خبر 6607887
مهدیه حسن نائینی

