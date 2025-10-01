به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان موافقت با عفو معیاری اخیر توسط مقام معظم رهبری را در نوع خودش کم نظیر دانست و افزود: رئیس قوه قضاییه درخواست عفو گسترده‌ای را از رهبری معظم انقلاب داشته‌اند و ایشان هم موافقت فرمودند که این نشان از اعتماد معظم له به اقشار مختلف مردم از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد و ایشان مانند پدری دلسوز برای نیروهای مسلح و کسانی که خطایی مرتکب شدند با این عفو و آزادی موافقت کردند.

وی با بیان اینکه پیام راهبردی این عفو حکایت از پیوند عمیق فرماندهی با بدنه نیروهای مسلح دارد، تصریح کرد: الحمدالله جرایم در نیروهای مسلح اندک است و آن اندکی هم که مرتکب جرم شده‌اند از الطاف و عنایات مقام معظم رهبری استفاده کردند و مشمول عفو اخیر شده‌اند، این عفو در سطح آحاد جامعه، موجب تقویت روحیه و انگیزه شهروندان نسبت به خدمت به این نظام مقدس خواهد شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور، تحکیم و انسجام سازمانی و ایجاد وحدت بین اقشار مختلف کشور را از دستاوردهای دیگر این عفو دانست و گفت: عفو اخیر فرصتی کم نظیر را برای ادامه خدمت به جامعه توسط کسانی که متنبه شده و به اشتباه خود پی برده‌اند، فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در ادامه افزود: یکی از پیامدهای اعطای این عفو آن است که آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی که می‌توانست برای محکومین و خانواده‌های آنان به دنبال داشته باشد با این عفو کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان از ابتکار عمل و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو اخیر و تقاضای ایشان از محضر مقام معظم رهبری برای اعطای این عفو معیاری گسترده و موافقت دلسوزانه، مدبرانه و پدرانه ایشان کمال تشکر و قدردانی کرد.