سعید حبیبا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت بیمه لپ تاپ و موبایل دانشجویان و اینکه در سال تحصیلی جدید نیز فرایند بیمه لپ تاپ و موبایل دانشجویان ادامه خواهد داشت یا خیر گفت: بله امسال نیز لپ تاپ و موبایل دانشجویان بیمه می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان درخصوص استقبال دانشجویان از طرح بیمه لپ تاپ و موبایل در طول سال گذشته گفت: استقبال دانشجویان خیلی زیاد نبود و در مجموع سال گذشته حدود ۱۷ هزار نفر از دانشجویان برای بیمه لپ تاپ و موبایل ثبت نام کردند.

به گزارش مهر، وزارت علوم سال گذشته در راستای حمایت از دانشجویان و حفظ اموال آنان، تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شرکت های بیمه منعقد کرد که بر اساس آن، گوشی همراه و لپ‌تاپ دانشجویان تحت پوشش بیمه سرقت قرار می‌گرفت که جزئیات و شرایط بیمه مذکور به شرح زیربود:

دانشجویان می‌توانستند با مراجعه به سایت refah.swf.ir و از طریق منوی بیمه، اطلاعات موبایل و لپ‌تاپ خود را ثبت کرده و شرایط بیمه‌نامه را مطالعه کنند.

هزینه بیمه به‌طور کامل توسط وزارت علوم و شرکت بیمه مذکورپرداخت می‌شد و دانشجویان نیازی به پرداخت وجه نداشتند.

هر دانشجو می‌توانست یک دستگاه موبایل و یک دستگاه لپ‌تاپ را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

برای تلفن همراه ۲۵ میلیون تومان و برای لپ‌تاپ ۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.