عملیات جستجو در دنا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار برخی از اعضای خانواده‌های حادثه دیده به بیان مشکلات و گله های خود پرداخته و با قدردانی از زحمات جمعیت هلال احمر، خواستار پیگیری و رسیدگی بیشتر و بهتر شدند.

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امدادونجات در این مراسم خطاب به خانواده ها گفت: ما همراه و کنار شما خانواده‌های داغدار هستیم و همه هدف ما به آرامش رسیدن بازماندگان این حادثه است، از همین رو نیروهای امدادی ما سال تحویل را در کوه دنا بودند تا حتی کمک رسانی ساعتی عقب نیفتد.

وی با بیان اینکه تنها نیروهای امدادی هلال‌احمر در منطقه ماندند، اظهار کرد: امیدواریم با بهبود اوضاع جوی امدادرسانی دوباره با توان بیشتر آغاز شود و با توجه به تقسیم بندی های انجام شده با برنامه بهتر عملیات را ادامه دهیم.

سلیمی با اشاره به فعالیت تمام و کمال امدادگران در روزهایی که اوضاع جوی مساعد بود گفت: کارنامه موفق ما در دنا این حس را به ما القا می‌کند که نباید وجدان ناراحتی برای کسری کار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه عملکرد ما بیانگر انتقال بیشترین قطعات و پیکرها از جانباختگان است، اظهار داشت: برخی از مناطق کوه دنا تا حدود ۵ متر برف و یخ وجود دارد که عملیات واقعا در این مناطق سخت و طاقت فرسا است.

رئیس سازمان امدادونجات تاکید کرد: از لحاظ شرایط فنی، نیروی انسانی و لجستیک ما هیچ مشکل و کمبودی نداریم. در ابتدای این حادثه ما تجهیزات و امکاناتی که تیم های عملیاتی نیاز داشتند سریعا برایشان تامین کردیم و به منطقه فرستادیم.

شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات نیز در این دیدار با اشاره به اینکه تجربه این حادثه را دارد، گفت: من حس و حال شما رو کاملا درک می کنم، چرا که تجربه چنین اوضاع و حادثه ای را دارم، ما باید احتیاط های لازم جهت اعزام نیروهای امدادی را مهیا کنیم و نباید بی مهابا اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه برای بهتر انجام شدن عملیات انتقال پیکرها، ساعت ها با ارتش و سپاه جلسه برگزار می کردیم، افزود: وقتی می گوییم وضعیت جوی باید مساعد باشد، منظور آب و هوای آفتابی نیست، بلکه امدادگران ما در دمای منفی ۱۵ درجه هم دست از کار برنداشتند.

فتحی ادامه داد: امدادگران جمعیت هلال احمر و ارتش توان عملیاتی بین المللی دارند و عملیات های بین المللی را انجام داده اند. در بسیاری از کشورها، برخی از حوادث که ریسک بالایی دارند از انجام عملیات خودداری می‌شود اما ما با تمام توان خود به عملیات جستجو در دنا ادامه می‌دهیم.