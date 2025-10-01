به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در شورای توسعه فعالیت های قرآنی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه بیبدیل قرآن کریم در هدایت بشر اظهار کرد: قرآن نسخهای الهی است که خداوند متعال برای سعادت دنیا و آخرت بشر نازل کرده است و این کتاب آسمانی همه عرصههای فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را پوشش میدهد.
وی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم افزود: اگر دشمنان اسلام توان علمی و عقلی مقابله داشتند، نیازی به جنگ نظامی، فرهنگی و اقتصادی علیه مسلمانان نبود و گلایه پیامبر اکرم (ص) نیز از این بود که امت اسلامی قرآن را مهجور گذاشتند و همین مهجوریت، ریشه بسیاری از مشکلات امروز ما است.
عبادی با بیان اینکه استعمارگران دقیقاً نقطه ضعف امت اسلامی را نشانه گرفتهاند، تصریح کرد: آنها دریافتهاند که هرگاه باور دینی و قرآنی مسلمانان تضعیف شود، جامعه اسلامی زمینگیر میشود و بنابراین برای ضربه زدن به ملتها، باورهای قرآنی را هدف قرار میدهند تا امت اسلامی را از صحنه خارج کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به ابعاد اعجاز علمی قرآن گفت: در سالهای اخیر دانشمندان برجسته علوم پزشکی و بهویژه متخصصان جنینشناسی، پس از تحقیق و مطالعه در آیات قرآن، به حقایق این کتاب الهی اعتراف کردهاند.
وی افزود: تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که هر جا بر اساس قرآن، اسلام و رهنمودهای ولایت عمل کردهایم، پیروزی و پیشرفت نصیبمان شد و هر جا نسخه قرآنی و انقلابی به حاشیه رفت، آسیبها و شکستها رخ داد.
عبادی در ادامه با اشاره به نقش فعالیتهای قرآنی در تربیت انسانهای بزرگ، بیان کرد: از روخوانی و حفظ قرآن تا تدبر در آیات و عمل به معارف الهی، همه مقدمهای برای پرورش انسان قرآنی است.
وی یادآور شد: بزرگان حوزههای علمیه همچون آیتالله سید علی قاضی، شیخ انصاری، شهید مطهری و حتی شخصیتهای سادهای چون محمدکاظم ساروقی اراکی که سراسر وجودشان با قرآن عجین بود، نمونههایی روشن از تربیتیافتگان این کتاب آسمانی هستند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توسعه و تعمیق فعالیتهای قرآنی هستیم و اگر جامعه دل به قرآن بسپارد و ساختار خود را بر اساس آن سامان دهد، در برابر تهدیدها و فتنهها مقاومتر خواهد شد.
