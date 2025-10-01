رحمانی: مازندران دومین سالمند استان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو خانه حمایتی در استان مازندران وجود دارد که با ظرفیت حداکثر ۱۰ سالمند، خدمات جامعی شامل اسکان، تهیه غذای گرم، شستوشوی لباس، نظافت و نگهداری ارائه میدهند. طراحی فضای این خانهها به گونهای است که حال و هوایی خانوادگی دارد و زمینهساز ایجاد روابط اجتماعی و تعامل میان ساکنان است.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان، همچنین به اهمیت مناسبسازی محیط شهری برای تسهیل تردد سالمندان و دیگر گروههای نیازمند اشاره کرد و گفت: احترام به سالمندان تنها با ایجاد شرایط زندگی مناسب و قابل دسترس امکانپذیر است که نیازمند همکاری همه نهادهای اجرایی استان است.
وی افزود: بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب میشوند که به سه گروه سالمندان جوان (۶۰ تا ۷۰ سال)، سالمندان میانسال (۷۱ تا ۸۰ سال) و سالمندان پیر (۸۱ سال به بالا) تقسیم میشوند.
رحمانی گفت: شعارهای روز جهانی سالمندان ۲۰۲۵ با عنوان سالمندان پیشگام در اقدام محلی و جهانی؛ آرزوها، رفاه و حقوق ما و شعار ملی حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محلهمحور یادآوری شد.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران اعلام کرد: با جمعیت سالمند ۵۳۸ هزار و ۹۹۳ نفر (معادل ۱۵.۹ درصد از کل جمعیت استان)، مازندران دومین استان سالمند کشور است.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان با اشاره به سرعت رشد جمعیت سالمندی در کشور، تمرکز اصلی بهزیستی را بر حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان دانست و بر لزوم برنامهریزی جامع برای این مرحله از زندگی تاکید کرد.
