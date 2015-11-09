۱۴ مرکز نگهداری سالمندان در مازندران خدمات دهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خامه ور عصر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توانبخشی مهر چالوس اظهار کرد: این مرکز بهصورت روزانه به ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان میپردازد و این دهمین مرکز توانبخشی روزانه در مازندران است و ظرفیت نگهداری از ۵۰ سالمند را دارد، علاوه بر این مراکز چهار مرکز شبانهروزی در سراسر استان وجود دارد.
علی خامهور در ادامه بابیان اینکه در تمام ایران هیچیک از مراکز نگهداری سالمندان بهصورت دولتی اداره نمیشوند، تصریح کرد: تمام این مراکز خصوصی هستند، اما دولت از آنها حمایت میکند.
مسئول امور سالمندان اداره کل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: هزینه نگهداری هر سالمند در این مراکز بهطور میانگین ماهانه ۵۰۰ هزار تومان است که در مورد سالمندان نیازمند و بیسرپرست، بخش اعظم این هزینه بهصورت یارانه از طرف دولت به این مراکز پرداخت میشود.
این مسئول هدف بهزیستی را از توسعه این مراکز، ارتقاء کیفیت زندگی در دوران سالمندی دانست و تأکید کرد: برای این کار باید آگاهی عمومی مردم و مسئولان ارتقا یابد و با همکاری بهزیستی با سایر دستگاههای اجرایی، موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری و قانونگذاری از بین برود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد شهر دوستدار سالمند شعاری جهانی است، یادآور شد: شورای ساماندهی امور سالمندان باید در شهرستانها به ریاست فرماندار تشکیلشده، با مناسبسازی محیطهای شهری و روستایی و منازل برای سالمندان، گامهای مؤثری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی در دوران سالمندی برداشته شود.
خامهور در پایان با تأکید بر اینکه رشد جمعیت مازندران ۱.۲ درصد است، گفت: تعداد سالمندان در جهان ۶۰۰ میلیون نفر و در ایران شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، درحالیکه این رقم در استان به ۳۰۰ هزار نفر میرسد.
نظر شما