برخورد با عوامل تصادف اتوبوس دانشجویان در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد جولیوند پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ویژه بررسی علل سانحه رانندگی اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه در استانداری سمنان با بیان اینکه اغلب مصدومان این حادثه ترخیص شده‌اند، بیان کرد: هنوز چند دانشجو در بخش مراقبت های ویژه حضور دارند.

وی با بیان اینکه مراقبت از این دانشجویان به صورت کامل در دست انجام است، افزود: دستگاه های درمانی موظف شده اند تا زمان بهبودی کامل، روند درمان را با دقت و جدیت ادامه دهند.

استاندار سمنان با اشاره به لزوم پاسخگویی شفاف در این زمینه تصریح کرد: این حادثه نباید در گذر زمان به پرونده‌ای فراموش‌شده تبدیل شود. همه ابعاد موضوع باید بررسی و گزارش روشن و مستند به مردم و خانواده‌ها ارائه گردد. همچنین پرونده‌ای متقن برای رسیدگی در مراجع قضایی تهیه خواهد شد.

کولیوند با اشاره به ضعف نظارت‌ها اظهار داشت: قراردادهای حمل‌ونقل دانشجویی باید با دقت بیشتری منعقد و کنترل شوند. ناظرانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند باید فوراً شناسایی و عزل شوند. نمی‌توان نسبت به جان فرزندان این سرزمین اهمال کرد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های راهداری، پلیس راهور، دانشگاه و سایر نهادهای مرتبط مکلف شده‌اند ظرف چند روز آینده گزارش دقیق و جامع خود را از علل و عوامل حادثه ارائه کنند. هدف این است که علاوه بر شناسایی مقصران، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با قصورکنندگان وجود نخواهد داشت و مسئولیت ما ایجاب می‌کند که با جدیت، پیگیر حقوق دانشجویان و خانواده‌های آنان باشیم.