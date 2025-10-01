به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعطای تسهیلات پیش بینی شده در قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: سال گذشته تسهیلات مربوطه پرداخت شد، اما امسال بانک‌ها دوباره در حال آغاز فرآیند هستند. باید توجه داشت که متقاضیان این وام‌ها از سقف تعیین شده توسط بانک‌ها فراتر رفته است، چرا که بانک‌ها باید برای اهداف دیگری مانند اشتغال نیز تسهیلات ارائه دهند.

دستجردی در پاسخ به سوالی درباره شمول طرح کارت امید مادر، عنوان کرد: این طرح مختص متولدین سال ۱۴۰۵ به بعد است و شامل کودکانی که هم اکنون زیر دو سال سن دارند، نخواهد شد. البته قطعاً برای سایر گروه‌ها نیز باید راهکارهای جداگانه‌ای اندیشیده شود.

وی در پایان تأکید کرد: انشالله در دیدار بعدی با اصحاب رسانه، گزارش کاملی از روند اجرای مواد مختلف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه خواهد شد.

در این جلسه همچنین تاکید شد که این کارت به گونه‌ای طراحی شده است که صرفاً جهت خرید ملزومات کودک قابل استفاده خواهد بود.