فرصت ۳ ماهه پلیس به مالکین خودروهای توقیفی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، اظهار داشت: عمده وسایل نقلیهای که بنا به دلایلی نظیر تصادف فوتی، جرحی یا شکایت قضایی به پارکینگ منتقل شدهاند، باید در کمترین زمان ممکن توسط مالک یا متصرف قانونی برای ترخیص اقدام شوند.
وی افزود: باید پرسید چرا پس از گذشت ۶ ماه برخی مالکین هنوز برای ترخیص مراجعه نکردهاند؟ این مسئله باعث انباشت خودروها در پارکینگ شده و حق سایر شهروندان را تضییع میکند.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران ادامه داد: بر اساس قانون، خودروهایی که به دستور قضایی به پارکینگ منتقل شدهاند، نهایتاً ظرف یک تا دو ماه باید ترخیص شوند، اما برخی به دلایلی مانند انحصار وراثت یا شکایتهای قضایی، مراجعه نمیکنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگهای تهران داریم که در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی شده است. از مالکین قانونی درخواست میشود ظرف سه ماه آینده برای ترخیص مراجعه کنند؛ در غیر این صورت، اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف آنها انجام خواهد شد.
سرهنگ کشیر تأکید کرد: هدف ما جلوگیری از انباشت خودروها در پارکینگ و حفظ حقوق سایر شهروندان است تا امکان استفاده از این پارکینگها فراهم شود.
