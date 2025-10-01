  1. استانها
سردار ادیبی: پیشکسوتان دفاع مقدس در خط مقدم جهاد تبیین هستند

کرج- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در استان البرز گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس در خط مقدم جهاد تبیین هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین نکوداشت پیشکسوتان دفاع مقدس ومقاومت استان البرز که صبح چهارشنبه برگزار شد مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس در خط مقدم جهاد تبیین ایستاده اند.

سردار نادر ادیبی افزود: پیشکسوتان در دوران جنگ نوجوان و جوانانی بودند که مادران و پدران آنان را با اشتیاق راهی صحنه های نبرد کردند.

وی گفت: قدردان همه پدران و مادران شهیدان گرانقدر هستیم به ویژه شهیدان گرانقدری که در این دوران با نگاه به دفاع مقدس هستی خود را دادند.

سردار ادیبی یادآور شد: استان البرز با تقدیم ۸۳ شهید در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی و پنج هزار و ۵۰۰ شهید در جنگ هشت ساله دین خود را به اسلام عزیز ادا کرده است.

وی گفت: آیین نکوداشت پیشکسوتان البرز برای قدردانی نمادین از همه عزیزان دفاع مقدس است اگرچه این وظیفه هر روز ما است.

