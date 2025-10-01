ظرفیت قرآنی روستاهای خراسان جنوبی؛از ۸۰ حافظ «کریت» تا قرآنیان«گریمنج»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح چهارشنبه در شورای توسعه فرهنگ قرآنی خراسان جنوبی اظهار کرد: بسیاری از روستاهای خراسان جنوبی در حوزه قرآنی خوش درخشیده اند که نمونه آن روستای روستای گریمنج با داشتن ۶۰ حافظ قرآن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در فردوس دو هفته گذشته جشن حفظ بانویی ۵۲ ساله را گرفتند که در این سن توفیق حفظ آیه های وحی را پیدا کرده بود.

سالاری مکی بیان کرد: روستای کریت طبس در ده کیلومتری روستای اصفک نیز با داشتن ۸۰ حافظ، ظرفیت قرآنی بسیار بالایی دارد و درخواست بر این بود که این روستا به عنوان روستای هدف قرآنی مد نظر قرار گیرد.

وی درخواست کرد: در مسیر روستا نیز بیلبوردی برای معرفی «کریت» به عنوان یک روستای قرآنی نصب شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: برگزاری دوره های تدبر در قرآن به عنوان قلب تپنده فعالیت های قرآنی استان و برگزاری سی و یکمین دوره قرآن و عترت بسیح با ثبت نام اولیه از ۱۰ هزار نفر نیز از دیگر اقدامات قرآنی در خراسان جنوبی است.

سالاری مکی افزود: شرایط قرآنی خراسان جنوبی در وضعیت بسیار خوبی است و قابلیت ارتقا را نیز دارد.

وی با تأکید بر اینکه هم افزایی بسیار خوبی در زمینه فعالیت های قرآنی بین دستگاه های قرآنی وجود دارد، یادآور شد: برگزاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز در افزایش این هم افزایی بسیار مؤثر بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: برپایی مدرسه حفظ در خراسان جنوبی نیز یکی از دغدغه های ما است که در این زمینه نیز باید تدبیر کرد.