توسعه «توربین بخار بومی» با اعتبار مالیاتی به مرحله نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در شرایطی که ناترازی برق و انرژی به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده است، شرکت مپنا توگا با اتکا به دانش بومی شده و تجربه‌ بیش از دو دهه طراحی و ساخت توربین‌های گاز و بخار، موفق شد پروژه‌ توسعه دانش فنی و طراحی توربین بخار بومی دو فشاره با توان نامی ۱۸۰ مگاوات MST-۵۰/۱۸۰۱ را به مراحل نهایی خود برساند. این توربین مطابق با فناوری روز دنیا طراحی شده است و در چرخه ترکیبی با توربین گاز MGT-۷۰ قادر خواهد بود راندمان سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها را تا حدود ۵۳ درصد افزایش دهد.

این محصول یک توربین بخار تک ‌پوسته، دو فشاره، با جریان عبوری Counter Flow و با فشار ۱۰۰ بار، دمای ۵۵۵ درجه سانتی‌گراد و دبی ۱۴۱.۱ کیلوگرم بر ثانیه در ورود به توربین بخار طراحی شده است و توان نامی آن در پیکربندی چرخه ترکیبی ۱۷۸ مگاوات خواهد بود.

به گفته‌ جعفر هوشمند، مدیر طراحی و توسعه این محصول، بیش از ۹۵ درصد فاز طراحی مهندسی این توربین تکمیل شده و فازهای تأمین و ساخت آن نیز آغاز شده است. چالش‌های فنی متعددی همچون طراحی روتور و پره‌ها، استفاده از متریال‌ها و فناوری جدید ساخت، محاسبات دینامیکی، مطابقت با استانداردهای روز دنیا، طراحی سیستم‌های کنترلی و همچنین تامین برخی قطعات خاص با فناوری پیشرفته، از مهم‌ترین موانع در مسیر این پروژه بوده‌اند.

وی با بیان این که این پروژه تاکنون موفق به دریافت ۴۴ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی شده است، تأکید کرد: حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و به‌ویژه برنامه‌ اعتبار مالیاتی، نقشی موثرو تسهیل‌گر در این مسیر ایفا کرده است. برنامه‌ اعتبار مالیاتی با کاهش بخشی از ریسک‌های فنی، مدیریتی و مالی، مسیر توسعه محصولات جدید را هموارتر کرده و موجب شتاب‌گیری پروژه‌های تحقیق و توسعه محصولات دانش‌بنیان این شرکت شده است.

هوشمند ادامه داد: توسعه‌ این توربین نه‌تنها می‌تواند کمک شایانی به مسئله ناترازی برق کشور نماید بلکه موجب تنوع‌بخشی به سبد محصولات گروه مپنا، ورود به صنایع بالادست و پاسخ‌گویی به نیاز صنایع بزرگ همچون پتروشیمی، فولاد، سیمان و پالایشگاه‌ها نیز خواهد شد.

از منظر اقتصادی، طراحی و تولید این محصول بومی و ملی در گروه مپنا باعث شده است که تنها بخش محدودی از مواد خام و برخی قطعات خاص از خارج کشور تأمین و بدین ترتیب، صرفه‌جویی ارزی چشمگیری در مقایسه با واردات کامل محصول مشابه حاصل شود.

به اعتقاد گروه مپنا، استمرار حمایت‌هایی همچون اعتبار مالیاتی در کنار اتخاذ سیاست‌های صحیح، می‌تواند مسیر توسعه محصولات پیشرفته دانش‌بنیان بومی را هموارتر کرده و جایگاه ایران را به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار در صنعت توربین‌های بخار و گاز پیشرفته حفظ کند.