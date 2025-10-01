  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

افزایش ۲ برابری فاصله ازدواج تا فرزندآوری طی ۴ دهه اخیر

افزایش ۲ برابری فاصله ازدواج تا فرزندآوری طی ۴ دهه اخیر

مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال اعلام کرد: میانگین فاصله زمانی بین ازدواج تا تولد اولین فرزند از ۲.۳ سال در دهه ۶۰ به ۴.۵ سال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: میانگین فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند خانواده در سال ۱۴۰۳ در کشور ۴.۵ سال بوده است که بررسی روند این شاخص ها در دهه های گذشته بیانگر افزایش تدریجی فاصله ازدواج تا فرزند آوری است.

بر اساس روند داده‌های مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۳، میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند در دهه ۶۰ حدود ۲.۳ سال در دهه ۷۰ حدود ۲.۴ سال، در دهه ۸۰ حدود ۳ سال و در دهه ۹۰ حدود ۳.۷ سال بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهند که الگوی زمانی فرزندآوری در کشور نسبت به دهه های گذشته دستخوش تغییر شده و فاصله ازدواج تا فرزند آوری در آغاز زندگی مشترک با افزایش ۲ برابری از ۲.۳ سال در دهه ۶۰ به ۴.۵ سال در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

شایان ذکر است مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال با قابلیت های منحصر به فرد خود، امکان تجزیه و تحلیل و نمایش بصری داده های جمعیتی را فراهم کرده و دسترسی سریع به حجم انبوهی از اطلاعات را ممکن می سازد و با ارائه آمارها و تحلیل های دقیق روند جمعیتی کشور، می تواند به عنوان مرکزی برای آینده نگری و برنامه ریزی در حوزه جمعیت مورد استفاده قرار گیرد و داده های این مرکز می تواند به تصمیم گیران کلان کشور در برنامه ریزی دقیق تر در حوزه جمعیتی کمک کند.

کد خبر 6608132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها