حسن نوری‌زاده معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت توقف کامیون‌ها در مرز افغانستان به دلیل اختلالات گمرکی و مخابراتی گفت: از غروب روز دوشنبه، ۷ مهر به دلیل ایجاد اختلال در زیرساخت شبکه‌های گمرکی و مخابراتی افغانستان، روند پذیرش خودروها به‌طور کامل متوقف شده بود و این وضعیت تا عصر روز گذشته سه‌شنبه، ۸ مهر نیز ادامه داشت.

وی با بیان اینکه تا غروب روز گذشته حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون با هماهنگی‌های انجام‌شده از مرز عبور کردند، افزود: هم‌اکنون براساس اعلام طرف افغانستان، هرچند اتصال اینترنت برقرار شده، اما همچنان اختلال در سیستم ارتباطی و گمرکی ادامه دارد و پذیرش کامیون‌ها انجام نمی‌شود.

نوری‌زاده تصریح کرد: امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) نیز در همین زمینه جلسه‌ای با مسئولان افغانستان برگزار شد، با این حال طرف افغان اطلاع دقیقی از زمان رفع این مشکل ارائه نکرد.

وضعیت ۴۵۰ کامیون ایرانی تعیین‌تکلیف شد

معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون تصریح کرد: در این شرایط چند تصمیم اتخاذ شد؛ نخست اینکه تمامی ماشین‌های خالی دو طرف می‌توانند تردد کنند، چه آنهایی که در سمت افغانستان هستند و چه کامیون‌های افغانی که در سمت ایران قرار دارند. علاوه بر این، حدود ۷۳۰ دستگاه کامیون در پارکینگ‌های محدوده منطقه آزاد ظرفیت دارند و بر همین اساس تصمیم گرفتیم بخشی از خودروهای ایرانی که بار خود را به سمت افغانستان برده بودند، بارشان بر روی کامیون‌های افغانی بارگیری شود و بخشی دیگر نیز با توجه به ظرفیت‌های انباری منطقه آزاد، تخلیه و در انبارها ذخیره شود تا رانندگان ایرانی بتوانند به کشور بازگردند.

اولویت ما آزادسازی رانندگان ایرانی در مرز افغانستان است

وی ادامه داد: بر همین اساس برای حدود ۴۵۰ دستگاه کامیون تصمیم‌گیری و روند بازگشت آن‌ها آغاز شد و بقیه ناچار هستند منتظر شرایط طرف افغانستان بمانند تا تکلیف وضعیت روشن شود. در اولویت نخست، آزادسازی رانندگان ایرانی مدنظر ما قرار گرفته است.

نوزی‌زاده با اشاره به نوع کالاهای کامیون‌ها گفت: برخی محموله‌ها همچون محصولات سردخانه‌ای و فاسدشدنی در اولویت عبور قرار گرفتند تا از خسارت‌ها جلوگیری شود. اما بخش دیگری از محموله‌ها نظیر سیمان، مواد اولیه، مواد خام و آهن‌آلات، پروفیل همچنان در منطقه باقی می‌ماند و بخشی دیگر به صورت ترانشیپ جابه‌جا می‌شوند.

ارسال هرگونه محموله جدید به گمرک دوغارون ممنوع شد

معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون در پایان تأکید کرد: به تمامی گمرکات کشور اعلام شد که تا اطلاع ثانوی هیچ محموله‌ای از سایر گمرکات به گمرک دوغارون ارسال نشود تا از تشدید مشکلات جلوگیری شود.