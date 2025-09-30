حسن نوریزاده معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت توقف کامیونها در مرز افغانستان به دلیل اختلالات گمرکی و مخابراتی گفت: از غروب روز گذشته (دوشنبه، ۷ مهر) به دلیل ایجاد اختلال در زیرساخت شبکههای گمرکی و مخابراتی افغانستان، روند پذیرش خودروها بهطور کامل متوقف شده بود و این وضعیت تا دقایقی پیش امروز (سنهشنبه، ۸ مهر) نیز ادامه داشت.
وی افزود: با حضور در نقطه صفر مرزی و انجام هماهنگیهای لازم با طرف افغانستان، مقرر شد تعدادی قابل توجه از کامیونها بهصورت رفت و برگشت میان دو کشور تبادل شوند و حرکت خودروهای ایرانی به داخل افغانستان و بالعکس از سر گرفته شود.
نوریزاده گفت: بخشی از رانندگان افغانستان نیز که خودروهای خالیشان در محدوده منطقه آزاد یا پارکینگها مستقر بود، نگران خانوادههای خود بودند که با هماهنگی مجموعههای سیاسی و امنیتی تصمیم گرفته شد این رانندگان نیز بهطور استثنا به داخل اسلامقلعه بازگردند.
وی افزود: با توجه به نگرانیها درباره وجود اخلال در سیستم گمرکی و ارتباطی افغانستان، ما نیز بر اساس همان اصل در این نقطه مرزی پیگیر موضوع هستیم تا روند تبادلات تحت تأثیر قرار نگیرد. امیدواریم این مشکلات هرچه سریعتر رفع شود تا حجم روزانه ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه خودرو که از این نقطه مرزی جابهجا میشود به روال عادی بازگردد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون گفت: به نمایندگی از هیئتمدیره منطقه در نقطه صفر مرزی حضور دارم و مرتباً با دستگاههای دولتی و مجموعههای مرتبط در حال پیگیری موضوعات مربوط به طرف افغانستان هستیم. پیشبینی میکنیم طی چند روز آینده مشکلات کامیونها مرتفع شود و روند جابهجایی به حالت سابق بازگردد.
وی افزود: معمولاً با توجه به حجم بسیار زیاد تردد در این نقطه مرزی، حتی در شرایط عادی نیز برخی شبها در پارکینگها شاهد ماندگاری خودروها هستیم. اخلال امروز در فرآیند عبور قطعاً اگر مدیریت نشود موجب افزایش ماندگاری در دو طرف مرز خواهد شد. بر همین اساس برنامهریزی شده است تا با بهبود شرایط داخلی افغانستان و رفع مشکل سیستم ارتباطی، ساعت شروع و پایان کار افزایش یابد و حتی در روز جمعه نیز کار ادامه پیدا کند.
نوریزاده گفت: از تلاشهای همکاران گمرک و مجموعههای نظارتی در مرز قدردانی میکنیم و امیدواریم با حضور بیشتر نیروها، این روند هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون با هماهنگیهای انجامشده از مرز عبور کردهاند. در صورتی که طرف مقابل مرز نسبت به تخلیه اقدام نکند، با توجه به اینکه معبر خروجی افغانستان بهصورت یک لاین رفت و برگشت است، احتمال بروز ترافیک وجود دارد. ما نیز در نقطه صفر مرزی هماهنگیها را برای تسهیل هرچه بیشتر عبور و مرور ادامه میدهیم.
