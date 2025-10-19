هشت شناور قاچاق سوخت‌ توسط مرزبانان بندرعباس توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا هادی‌زاده شامگاه یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در پی کسب خبری مبنی بر انتقال محموله سوخت قاچاق در سواحل بندرعباس نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات‌ها، مرزبانان پس از گشت‌زنی در حوزه استحفاظی موفق به توقیف هشت فروند شناور سوختی متعلق به قاچاقچیان شده‌اند.

جانشین دریابانی بندرعباس اظهار کرد: در جریان بازرسی از شناورها بیش از ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال کشف شده است.

سرهنگ هادی‌زاده ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری متهمان متواری آغاز شده است.