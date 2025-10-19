  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

هشت شناور قاچاق سوخت‌ توسط مرزبانان بندرعباس توقیف شد

بندرعباس-جانشین دریابانی بندرعباس از یک عملیات منسجم و موفق دریایی در آبهای این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا بیش از ۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و هشت شناور سوختی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا هادی‌زاده شامگاه یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در پی کسب خبری مبنی بر انتقال محموله سوخت قاچاق در سواحل بندرعباس نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات‌ها، مرزبانان پس از گشت‌زنی در حوزه استحفاظی موفق به توقیف هشت فروند شناور سوختی متعلق به قاچاقچیان شده‌اند.

جانشین دریابانی بندرعباس اظهار کرد: در جریان بازرسی از شناورها بیش از ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال کشف شده است.

سرهنگ هادی‌زاده ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری متهمان متواری آغاز شده است.

    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      درود بر دلاورمردان مرز
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      مگه تموم میشن اینا
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      مرزبان بیدار است

