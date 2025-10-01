  1. استانها
  2. خوزستان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

علی فر: احداث ۴ هنرستان وابسته به شیلات در خوزستان کلید خورد

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: توسعه هنرستان‌های وابسته به شیلات، راهکاری اساسی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و گام مهمی در مسیر توسعه استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی هنرستان‌های وابسته به شیلات با حضور مدیرکل شیلات استان اظهار کرد: هر سازمانی زمانی عملکرد موفقی خواهد داشت که با آگاهی و مطالعه، نقاط ضعف خود را شناسایی و در مسیر بهبود آن‌ها گام بردارد. رفع مشکلات، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ریزبینانه است.

وی با اشاره به جمعیت بیش از یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز خوزستانی افزود: برای حل مشکلات آموزش و پرورش استان، ۱۵ اولویت راهبردی متناسب با سند تحول بنیادین تدوین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی استان و کشور، کمبود نیروی متخصص و ماهر است. اگر به دنبال توسعه صنعتی و اقتدار اقتصادی هستیم، باید توجه جدی به تربیت نیروی انسانی کارآمد داشته باشیم.

علی‌فر با بیان اینکه هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کارودانش منجر به تولید علم در صنعت و توسعه پایدار می‌شود، گفت: در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۴ درصد دانش‌آموزان به این رشته‌ها هدایت می‌شدند اما اکنون این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: احداث هنرستان‌های وابسته از جمله راهکارهای افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت عدالت آموزشی است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، چهار هنرستان وابسته به شیلات در شهرهای شوشتر، آبادان، خرمشهر و ناحیه یک اهواز احداث خواهد شد. هدف از این اقدام، افزایش تنوع رشته‌ها، ارائه آموزش‌های تخصصی تحت نظر اداره کل شیلات و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط است.

