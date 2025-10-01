ارائه نتایج پژوهش رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط بوشهر در کنگره آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: بیست‌وهفتمین همایش جهانی «پیشرفت‌ها در فناوری‌های استخراج» (ExTech 2025) یکی از معتبرترین گردهمایی‌های علمی در حوزه روش‌های نوین استخراج و آنالیز است که با حضور پژوهشگران برجسته از بیش از ۲۰ کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلیس، سوئیس و برزیل برگزار شد. در مجموع، بیش از ۴۰ سخنرانی تخصصی و ۷۵ پوستر علمی در زمینه‌های محیط‌زیست، بهداشت، مواد غذایی، میکرو پلاستیک‌ها و فناوری‌های نوین ارائه شد.

سینا دوبرادران اضافه کرد: موضوع سخنرانی در این رویداد “The role of cigarette butts in release of microplastics and other toxics into water environments” بود.

وی تصریح کرد: ته‌سیگارها یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی اکوسیستم‌های آبی به شمار می‌روند و می‌توانند ترکیباتی چون میکروپلاستیک‌ها، هیدروکربن‌های آروماتیک، ترکیبات فنولی، آروماتیک‌آمین‌ها، نیکوتین، فلزات سنگین و همچنین بنزن، تولوئن، اتیل‌بنزن و زایلن را وارد محیط کنند.

دوبرادران با اشاره به محاسبه میزان انتشار جهانی آلاینده‌ها، افزود: انتقال این ترکیبات سمی نه تنها منجر به سمیت در آبزیان از جمله ماهیان می‌شود، بلکه در نهایت آلودگی به زنجیره غذایی انسان منتقل شده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: که حضور در چنین رویدادهای بین‌المللی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های علمی کشور و تبادل تجربه با محققان برجسته دنیا در حوزه محیط‌زیست، بهداشت، ایمنی مواد غذایی و آلودگی‌های نوظهور است.

این همایش از ۸ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در مولهایم اندر روهر آلمان برگزار شد.