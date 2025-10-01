قادری: مقاومت در بوشهر به عنوان یک فرهنگ درآمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در نشست با امام جمعه بوشهر در سخنانی جامعه ستایشگری را از اضلاع مهم جهاد تبیین دانسته و افزود: اگر امروز مقاومت در بوشهر به عنوان یک فرهنگ درآمده از همین منابر و جلسات هیئات و نوع آئین هایی است که شور و شعور را توأمان در استان ایجاد می کند و جمع حاضر میراث دار آن هستند.

در بخش دیگری از این نشست علی پولاد، رئیس کانون مداحان استان به ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های اجرا شده و در دست اجرا پرداخت و گفت: بوشهر، تنها استانی است که روز ملی ستایشگری و روز ویژه مداحان دارد.

در این مراسم احکام رؤسا و اعضای کمیته‌های شورای عالی ستایشگری، کانون‌های مداحان و خانه مداحان استان توسط آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اعطا شد.