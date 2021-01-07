مسائل و مشکلات کانون مداحان استان بوشهر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری عصر پنجشنبه در نشست با اعضای کانون مداحان استان بوشهر اظهار داشت: فعالیت در حوزه مذهبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مداحان جایگاه ویژه‌ای در این زمینه دارند.

وی اضافه کرد: هرکدام از ما مسئولیت داریم با برنامه‌ریزی مناسب، جریان ارزشمند نشر معارف اهل بیت (ع) را به پیش ببریم و در این مسئولیت همه ما شریک هستیم و باید با همدلی و هم افزایی به پیشبرد و تحقق این هدف مهم کمک کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: حالا که فرصت خدمتگزاری به دستگاه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در اختیار ما قرار گرفته، شایسته است با هم‌افزایی با پیشکسوتان و فعالان عرصه ستایشگری بتوانیم کارنامه قابل قبولی را در پایان دوران خدمت خود ارائه دهیم.

استفاده از ظرفیت هنر

مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی در این نشست اظهار داشت: جریان جدید فضای کانون مداحان، فضای بهتری را برای خدمت در عرصه ستایشگری به مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فراهم کرده است.

حجت الاسلام مجید باباخانی، جریان ستایشگری را معجونی از هنرهای اثرگذار در انتقال معارف اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) دانست و افزود: هنر استفاده از آواها، ادبیات و همچنین اجرا، نمونه‌ای از این هنرها به شمار می‌روند.

مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: این موضوع مهم وقتی با اخلاص همراه می‌شود، کیمیایی درست می‌کند که می‌تواند دل‌های مرده را زنده کند.

تقویت بنیادین کانون

مصطفی گراشی، رئیس کانون مداحان استان بوشهر در سخنانی با تبیین مسائل و مشکلات کانون مداحان، خواستار تقویت بنیادین کانون در همه زمینه‌ها به ویژه در بحث حمایت‌های مادی و معنوی شد و اظهار داشت: امیدواریم نگاه ویژه‌ای به جمعیت اثرگذار مداحان ایجاد شود.

علیرضا پولاد، دبیر کانون مداحان استان بوشهر در بخش دیگری از این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده کانون در استان بوشهر گفت: با همکاری کانون مداحان با نهادها و مؤسسات فرهنگی استان از جمله بنیاد دعبل خزاعی، اقدامات خوب عملیاتی در مورد خدمت‌رسانی به ستایشگران اهل بیت (علیهم‌السلام) در سطح استان در حال انجام است.

در پایان این نشست اعضای کانون مداحان به بیان مسائل و مشکلات کانون و جامعه مداحان پرداخته و در خصوص تقویت جایگاه جامعه مداحان استان نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه دادند.