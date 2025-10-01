«وعده صادق» سفری معنوی به سوی حقیقت و ایمان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «وعده صادق در قرآن»؛ سفری معنوی به سوی حقیقت و ایمان نوشته زهرا پورزنگنه و نرگس احمدی، اثری است که با تلاش گروهی از مادران حقیقتجو و با تکیه بر آیات قرآن کریم، احادیث، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و سخنان ارزشمند امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) تدوین شده است. این کتاب با زبانی ساده و دلنشین، چهل وعده الهی را از متون مقدس استخراج و تبیین کرده و راهنمایی عملی برای زندگی بهتر و نزدیکتر شدن به خداوند ارائه میدهد.
این اثر نهتنها به وعدههای الهی در اسلام پرداخته؛ بلکه با بررسی ادیان دیگر مانند مسیحیت، یهودیت و زرتشت، نشان میدهد که وعدههای خداوند نوری همیشگی برای هدایت بشریت در تمامی اعصار بوده است. از داستان ایمان یک کودک فلسطینی در دل سختیها تا ایستادگی مؤمنانی که به وعدههای الهی تکیه کردهاند، این کتاب خواننده را به سفری عمیق و تأثیرگذار دعوت میکند.
کتاب «وعده صادق» در کنار اینکه یک منبع علمی است، دوستی است که با بهرهگیری از سخنان حکیمانه بزرگان، ایمان را به کیمیایی برای غلبه بر سختیهای زندگی تبدیل میکند.
در بخشی از این کتاب آمده است:
از آغاز خلقت بشر، انسان همواره در پی معنا و هدف زندگی خود بوده است. خداوند انسان را آفرید و به او عقل، عشق و ایمان بخشید. از همان لحظۀ نخست، انسان با چالشها و سختیهای فراوانی روبهرو شد. این سنت حاکم بر زندگی بشر است که در مسیر خود با مشکلات و دشواریها دستوپنجه نرم کند؛ اما خداوند هیچگاه انسان را تنها نمیگذارد. در دل همین سختیها، وعدههای الهی و نشانههای او را میتوان یافت. خداوند وعده داده است که پس از هر سختی، گشایشی خواهد بود. این وعده نوری است در تاریکی، امیدی است در دل ناامیدی.
«وعده صادق» در ۲۴۶صفحه قطع رقعی در شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۲۰۰ هزار تومان از سوی نشر شهید کاظمی به بازار نشر عرضه شده است.
نظر شما