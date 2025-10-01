به گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر چهارشنبه نشست مشترکی با حضور اعضای کمیته هماهنگکننده کشوری گلوبال فاند وزارت بهداشت، استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد. در این نشست، موضوعات مربوط به کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و چالشهای حوزه سلامت استان مورد بررسی قرار گرفت.
علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این دیدار با اشاره به حضور کارشناسان کمیته هماهنگکننده کشوری در استان طی روز گذشته اظهار داشت: کمیته گلوبال فاند از روز گذشته در استان مستقر بوده و طی این مدت برنامههای متنوعی در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر اجرا کرده است.
وی افزود: کارشناسان این کمیته در بازدیدهای خود مراکز دانشگاهی، مراکز بهزیستی، زندانها، بخش خصوصی و همچنین سازمانهای مردمنهاد را مورد ارزیابی قرار دادند و گزارشهایی دقیق از وضعیت سلامت استان و اقدامات انجامشده در حوزه بیماریهای عفونی ارائه کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با قدردانی از حمایتهای مستمر استاندار گفت: استاندار کرمانشاه همواره بهعنوان یکی از حامیان جدی نظام سلامت در استان مطرح بوده و اشراف کامل به مسائل مرتبط با سلامت جامعه دارند. حمایتهای ایشان همواره مسیر فعالیتهای حوزه بهداشت و درمان را هموار کرده است.
سروش ادامه داد: بر اساس جمعبندیها و مصوبات این کمیته، مقرر شده است یک برنامه جامع در استان کرمانشاه تدوین شود. این برنامه با همکاری سازمانهای دولتی، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد و همچنین خیرین پیش خواهد رفت تا بتوانیم بیماریهای عفونی قابل انتقال از جمله HIV و سایر بیماریهای واگیر را به شکل مؤثری کنترل کنیم و تهدیدهای ناشی از آنها را کاهش دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه نیازمند همافزایی همه دستگاهها و نهادهاست و امیدواریم با همراهی جدی تمامی بخشها، شرایطی فراهم شود که سلامت مردم استان در بالاترین سطح ممکن تأمین و تضمین گردد.
نظر شما