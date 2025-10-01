تدابیر وزارت نفت برای افزایش تولید و تأمین سوخت زمستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن‌پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، نهم مهر) در نشست پیشگیری از ناترازی گاز در فصل زمستان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر وزارت نفت برای تأمین سوخت زمستانی امسال بیان کرد: اقدام‌هایی در حوزه افزایش ظرفیت تولید گاز خام در حوزه بالادستی نفت، هم با استفاده از بخش دریا و هم بخش خشکی انجام دادیم که به مقدار گازی که تحویل شبکه می‌شود، کمک می‌کند. در کنار این اقدام‌ها تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که مدیریت مصرف گاز را با استفاده از سوخت‌های مایع جبران کنیم.

وی با اشاره به تأثیر اعمال مکانیسم ماشه بر صادرات نفت ایران گفت: این موضوع، چیز جدیدی به تحریم‌هایی که تا به حال داشتیم، اضافه نمی‌کند؛ فقط در کمتر از دو سال اخیر، ۲۵ بسته تحریمی شامل ۴۷۰ تا ۴۸۰ تحریم جدید اعمال شده است.

وزیر نفت تصریح کرد: می‌توان گفت قوی‌ترین و آزاردهنده‌ترین مجموعه تحریمی که می‌توانستند علیه صنعت نفت و به‌ویژه فروش نفت ایران اعمال کنند، همان قانون شیپ‌اکت (Ship Act) بود که اردیبهشت سال گذشته و در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن ابلاغ شد؛ یعنی هیچ تحریم جدیدی نمی‌توانند به ما اضافه کنند که از این بابت دغدغه داشته باشیم.