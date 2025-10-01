  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

تدابیر وزارت نفت برای افزایش تولید و تأمین سوخت زمستانی

تدابیر وزارت نفت برای افزایش تولید و تأمین سوخت زمستانی

وزیر نفت با بیان تدابیر اتخاذشده برای تأمین سوخت زمستانی امسال گفت: برای افزایش ظرفیت تولید گاز خام (بخش خشکی و بخش دریا) اقدام‌هایی انجام دادیم که به مقدار گاز تحویلی به شبکه کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن‌پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، نهم مهر) در نشست پیشگیری از ناترازی گاز در فصل زمستان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر وزارت نفت برای تأمین سوخت زمستانی امسال بیان کرد: اقدام‌هایی در حوزه افزایش ظرفیت تولید گاز خام در حوزه بالادستی نفت، هم با استفاده از بخش دریا و هم بخش خشکی انجام دادیم که به مقدار گازی که تحویل شبکه می‌شود، کمک می‌کند. در کنار این اقدام‌ها تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که مدیریت مصرف گاز را با استفاده از سوخت‌های مایع جبران کنیم.

وی با اشاره به تأثیر اعمال مکانیسم ماشه بر صادرات نفت ایران گفت: این موضوع، چیز جدیدی به تحریم‌هایی که تا به حال داشتیم، اضافه نمی‌کند؛ فقط در کمتر از دو سال اخیر، ۲۵ بسته تحریمی شامل ۴۷۰ تا ۴۸۰ تحریم جدید اعمال شده است.

وزیر نفت تصریح کرد: می‌توان گفت قوی‌ترین و آزاردهنده‌ترین مجموعه تحریمی که می‌توانستند علیه صنعت نفت و به‌ویژه فروش نفت ایران اعمال کنند، همان قانون شیپ‌اکت (Ship Act) بود که اردیبهشت سال گذشته و در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن ابلاغ شد؛ یعنی هیچ تحریم جدیدی نمی‌توانند به ما اضافه کنند که از این بابت دغدغه داشته باشیم.

کد خبر 6608494
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها