۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

اوربان: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا یعنی جنگ در اروپا؛شدیدا مخالفیم

نخست وزیر مجارستان در سخنانی اعلام کرد: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به معنای جنگ در اروپا و ارسال پول اروپا به اوکراین خواهد بود؛ مجارستان قاطعانه با این موضوع مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به معنای جنگ در اروپا و ارسال پول اروپا به اوکراین خواهد بود؛ مجارستان قاطعانه با این موضوع مخالف است.

نخست وزیر مجارستان در این باره اضافه کرد: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بسیار فراتر از حد مورد نیاز است.یک توافق راهبردی در مورد همکاری اروپا و اوکراین درباره کی یف کفایت می کند. اشتباه هر یک از قدرت‌های بزرگ می تواند در هر لحظه منجر به آغاز جنگ جهانی سوم شود.

این در حالیست که ویکتور اوربان پیشتر اعلام کرده بود که عضویت اوکرین در اتحادیه اروپا یک تهدید برای کشورش است و این موضوع نمی‌تواند اتفاق بیافتد.

از سوی دیگر، پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان نیز این موضع را مورد تأکید قرار داد، اوکراین را «فاسدترین کشور در اروپا» خواند و هشدار داد که عضویت کی یف در اتحادیه اروپا درهای بروکسل را به روی جنایت سازمان یافته باز می‌کند.

کد خبر 6608518

