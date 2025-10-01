به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی، فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر دوران دفاع مقدس بعدازظهر چهارشنبه در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی غدیر قم و با حضور دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار شد، با یاد و گرامیداشت شهدای دفاع مقدس، گفت: قم مهد شهیدان و رزمندگان است؛ بیش از ۶۵۰۰ نفر از این دیار در راه اسلام و انقلاب جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که یاد آنان را زنده نگه داریم و راهشان را ادامه دهیم.

وی با تأکید بر نقش محوری روحانیت در هدایت رزمندگان اظهار کرد: روحانیون با حضور در خطوط مقدم و ارائه راهنمایی‌های اخلاقی و معنوی، اعتماد و انگیزه مضاعفی به نیروهای مسلح می‌دادند و بدون حضور این عزیزان، مدیریت عملیات‌های پیچیده میسر نمی‌شد.

سردار قربانی به خاطرات عملیاتی خود اشاره کرد و گفت: در محاصره آبادان، با ایمان و توکل به خدا و هدایت روحانیون، توانستیم دشمن را شکست دهیم و صدها اسیر گرفتیم؛ حتی با کمترین امکانات، پیروزی‌های بزرگی به لطف هدایت معنوی و روحیه رزمندگان رقم خورد.

وی ادامه داد: در عملیات‌های فتح بستان و فتح‌المبین، رزمندگان ما با حضور فعال روحانیون و طلبه‌ها، لشکری ویژه و خط‌شکن تشکیل دادند که بسیاری از موفقیت‌ها مرهون تلاش آنان بود.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر به نمونه‌های یاری الهی در جبهه‌ها اشاره کرد و افزود: نیروهای ما در شرایط سخت و محاصره، با هدایت خداوند و ایمان به ولایت فقیه، موفق شدند. صدها اسیر عراقی و غنائم متعدد نمونه‌ای از این موفقیت‌هاست.

وی همچنین نقش مردم و خانواده‌های شهدا را برجسته دانست و گفت: عشق و پایبندی مردم به اسلام و ولایت‌فقیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی‌ها داشت؛ خانواده‌های شهدا با صبر و ایثار زمینه تقویت روحیه رزمندگان را فراهم کردند.

سردار قربانی در تشریح نقش عملیاتی روحانیت افزود: روحانیون تنها نقش معنوی نداشتند؛ بسیاری از آنان در عملیات‌ها حضور مستقیم داشتند و جان خود را در معرض خطر قرار دادند تا رزمندگان با آرامش بیشتری به نبرد ادامه دهند.

وی به خاطره‌ای از عملیات‌های زمینی اشاره کرد و گفت: در یک عملیات شبانه، به دلیل کمبود تجهیزات، موفقیت ما در گرو تدابیر روحانیون و همت رزمندگان بود و با هدایت معنوی آنان، نیروها توانستند دشمن را غافلگیر کنند و موفقیت بزرگی کسب شود.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر همچنین درباره آموزش و افزایش انگیزه رزمندگان اظهار کرد: روحانیون با برگزاری جلسات آموزشی، تبیین ارزش‌ها و مشورت در تصمیم‌گیری‌های میدانی، بصیرت و انگیزه نیروها را افزایش می‌دادند و بسیاری از موفقیت‌های میدانی با مشورت آنان به دست آمد.

وی ادامه داد: در جریان عملیات فتح‌المبین، نیروهای ما توانستند با کمترین تجهیزات خطوط دشمن را بشکنند و روحانیون مستقر در جبهه با هدایت معنوی، نیروی مضاعفی برای رزمندگان فراهم کردند.

سردار قربانی به نقش ایمان و توکل الهی در موفقیت‌ها اشاره کرد و گفت: در مواقعی که دشمن ما را محاصره کرده بود، همدلی، شجاعت و توکل به خدا توانست شرایط را به نفع نیروهای ما تغییر دهد.

وی با اشاره به قدرت بازدارنده امروز جمهوری اسلامی، تأکید کرد: اقتدار ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی نتیجه ایثارگری شهدا، حضور فعال روحانیت و وفاداری مردم به ولایت‌فقیه است‌و حفظ این ارزش‌ها ما را آماده مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی نگه می‌دارد.

سردار قربانی همچنین یادآور شد که شهدا و رزمندگان با ایمان، مقاومت و توکل به خدا الگویی بی‌بدیل برای نسل امروز فراهم کردند و ادامه مسیر آنان، وظیفه نسل کنونی است.