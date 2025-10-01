جنگ ۱۲ روزه حقانیت کلام رهبری در عدم اعتماد به آمریکا را اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سعید روستا آزاد، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بعدازظهرچهارشنبه در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی غدیر برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته فرصت ارزشمندی برای بازخوانی ایثارگری‌ها، استقامت‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران است که روحانیت در آن نقشی تعیین‌کننده داشت.

وی با اشاره به مأموریت دفتر تبلیغات اسلامی از ابتدای دفاع مقدس گفت: اعزام مبلغان و روحانیون به جبهه‌ها یکی از وظایف اصلی این دفتر بود و بیش از ۳۵ هزار حکم اعزام برای طلاب و روحانیون صادر شد و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پرونده رزمی-تبلیغی ثبت شد و بین ۱۱ تا ۱۲ هزار طلبه در مقاطع مختلف در جبهه‌ها حضور داشتند.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با تأکید بر وسعت حضور روحانیت افزود: با توجه به جمعیت کل طلاب و روحانیون در آن دوره که حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر بود، بخش زیادی از حوزه علمیه در خط مقدم دفاع مقدس حضور یافتند؛ حضوری که قابل مقایسه با هیچ قشر دیگری نبود.

حجت‌الاسلام روستا آزاد به آمار شهدای روحانی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش سپاه، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ روحانی در طول هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند و حدود یک هزار نفر جانباز و آزاده نیز از میان آنان باقی ماندند؛ این آمار هم از نظر کمی و هم کیفی بسیار برجسته و اثرگذار است.

وی با برشمردن عرصه‌های حضور روحانیت در جبهه‌ها اظهار کرد: روحانیون تنها مبلغ نبودند و آنان در رسته‌های مختلف از جمله فرماندهی، پشتیبانی، رزمی، تبلیغی و حتی در کنار مراجع و امام خمینی (ره) نقش‌آفرینی کردند و مشروعیت و انگیزه مضاعف برای حضور رزمندگان ایجاد کردند.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به ابعاد فکری و معنوی فعالیت روحانیت گفت: روحانیون با ایستادگی، شجاعت و دلدادگی به خداوند و نترسیدن از دشمن، وعده‌های الهی را به صورت عینی ترجمه کردند و منطق مقاومت را در جامعه تثبیت کردند؛ منطقی که امروز نیز در برابر دشمنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس و نقش‌آفرینی روحانیت، حقانیت رهبری در عدم اعتماد به آمریکا و اروپا را برای مردم روشن کرده است، افزود: اگر روزگاری تبیین ضرورت قوی بودن و حضور در منطقه نیازمند توضیح فراوان بود، امروز این موضوع با پشتوانه تجربه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه برای عموم مردم به‌روشنی اثبات شده است.

حجت‌الاسلام روستا آزاد همچنین با تقدیر از حضور سردار مرتضی قربانی، از یادگاران دفاع مقدس در این همایش، گفت: وجود فرماندهان دلاور دفاع مقدس در کنار مبلغان و روحانیون، یادآور نقش‌آفرینی سترگ آنان در تشکیل یگان‌ها و لشکرهای عملیاتی و الگویی برای نسل امروز است.

وی در ادامه تأکید کرد: روحانیت امروز نیز باید همانند دوران دفاع مقدس با جهاد علمی، تبلیغی و اجتماعی به میدان بیاید، انسجام ملی را تقویت کند و در برابر نقشه‌های دشمنان بایستد و ما موظفیم قدر جهادگران را بدانیم، هر فرد تکلیف خود را در مسیر جهاد بشناسد و با ایمان به وعده‌های خداوند، راه مقاومت و ایستادگی را ادامه دهد.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس تصریح کرد: به برکت دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و نقش‌آفرینی روحانیت، حقانیت و درستی منطق مقام معظم رهبری برای مردم به‌روشنی اثبات شده است.