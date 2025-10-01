روحانیت محور قداست دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین حیدر مصلحی بعدازظهر چهارشنبه در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» که در مرکز همایشهای بینالمللی غدیر قم و با حضور دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار شد، با اشاره به جایگاه روحانیت در دوران دفاع مقدس، گفت: روحانیت محور اصلی قداست این حماسه بزرگ بود و باید خاطرات آن دوران برای نسل امروز و آینده ثبت و بازگو شود.
وی با یادآوری سابقه هفت سال حضور مستمر خود در جبهه و مسئولیت نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه کربلا، افزود: از نزدیک شاهد تأثیرگذاری و نقشآفرینی روحانیون در ارتقای معنوی رزمندگان بودم. روحانیت با حضور مستمر در خطوط مقدم، نه تنها همراهی معنوی ارائه میکرد، بلکه تحول انسانی و تربیتی رزمندگان را رقم زد.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس با تشریح اهمیت ارتباط مستقیم روحانیون با نیروهای رزمنده، بیان کرد: گاهی یک طلبه از شب تا صبح در سنگرها حضور داشت و با هر رزمنده به گفتگو میپرداخت و این ارتباط صمیمانه و معنوی موجب تحول و ارتقای توانمندیهای روحی گردانها میشد و فضای معنوی و انس با خدا را در خطوط مقدم ایجاد میکرد.
حجتالاسلام مصلحی با اشاره به خاطرات شهید آیتالله مرتضی مطهری، اظهار کرد: ایشان ارتباطی ویژه با روحانیت فعال در جبهه داشتند و در بسیاری از عرصهها زمینه همکاری و هدایت سپاه، ارتش و قرارگاهها را فراهم میکردند و چنین تجاربی باید به صورت مستند و دقیق برای آیندگان منتقل شود.
وی با تقدیر از اقدامات دفتر تحقیقات سازمان نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: این تلاشها باید در قالب متون آموزشی حوزههای علمیه و دروس رسمی دانشگاهی نیز وارد شود تا دانشجویان و طلاب با نقش و مشارکت روحانیت در دفاع مقدس به صورت علمی آشنا شوند.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت ثبت خاطرات فردی و جمعی روحانیون، گفت: چه خاطرات شخصی، چه یادداشتهای دوستان و همرزمان یا خاطرات شهدایی که دیگر در میان ما نیستند، هر روایت میتواند بخش مهمی از تاریخ معنوی انقلاب اسلامی را روشن کند. از همه طلاب و روحانیون دعوت میکنم که حتی یک صفحه از تجربه یا خاطره خود را برای سازمان ارسال کنند تا در برنامههای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
حجتالاسلام مصلحی در پایان با تأکید بر اهمیت نقش روحانیت در دفاع مقدس، گفت: بیتوجهی به ثبت خاطرات روحانیت، یک خسارت راهبردی برای انقلاب خواهد بود؛ چراکه بخش ارزشمند سرمایه معنوی و راهبردی این دوران برای نسلهای آینده از دست خواهد رفت.
