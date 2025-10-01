  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

وزیر خارجه مصر: هدف ما توقف فوری نسل کشی در غزه است

وزیر خارجه مصر گفت: گذرگاه رفح بین مصر و نوار غزه، برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است و قرار نیست از آن برای کوچاندن فلسطینی‌ها استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر اعلام کرد که گذرگاه رفح بین مصر و نوار غزه، برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است و قرار نیست از آن برای کوچاندن فلسطینی‌ها استفاده شود.

وی افزود: هدف ما، توقف فوری نسل کشی در نوار غزه و محافظت از غیرنظامیان و تضمین سلامت آنها است. ایجاد ساز و کار انتقالی بعد از برقراری آتش‌بس در غزه در دست بررسی است. اداره غزه برعهده فلسطینی‌ها خواهد بود و طرف‌های خارجی مداخله مستقیم در امور داخلی غزه نخواهند داشت.

وزیر خارجه مصر درباره جنبش حماس نیز گفت: آینده این جنبش را فلسطینی‌ها رقم خواهند زد و اکنون تمرکز بر تشکیل کمیته انتقالی برای اداره غزه بدون مشارکت حماس است تا ارائه خدمات اساسی و ثبات منطقه تضمین شود. قاهره حامی کمیته انتقالی و سپس تشکیلات خودگردان برای اداره غزه خواهد بود.

عبدالعاطی با تاکید بر اینکه کوچاندن فلسطینی‌ها در کار نخواهد بود خاطرنشان کرد: گذرگاه رفح در بخش تحت کنترل مصر، برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است و قرار نیست از آن برای کوچاندن فلسطینی‌ها استفاده شود.

