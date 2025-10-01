  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۶

نتانیاهو: طرح ترامپ به نفع ما برنامه ریزی شده است

نتانیاهو: طرح ترامپ به نفع ما برنامه ریزی شده است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که طرح ارائه شده از سوی ترامپ به نفع این رژیم تمام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه به نفع این رژیم است.

وی در جریان نشست کابینه گفت که توافقات حاصل شده با ترامپ از جمله سازوکار خلع سلاح مقاومت فلسطین و عدم مشارکت تشکیلات خودگردان در اداره نوار غزه به نفع تل آویو است.

نتانیاهو اضافه کرد: اگر شورای صلحی که ترامپ تعیین کرده اقدام به خلع سلاح حماس نکند خود ما این کار را انجام خواهیم داد. توافق مذکور بسیار بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید خوب است.

لازم به ذکر است که طرح جانبدارانه ترامپ در راستای افزایش حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی و خلع سلاح مقاومت بدون اشاره به امکان تشکیل کشور فلسطین ارائه شده است.

کد خبر 6607625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها