آخرین وضعیت لیگ بسکتبال برای فصل جدید؛ آغاز احتمالی دیدارها با ۱۰ تیم

میثم علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری مصوبه سازمان لیگ بسکتبال مبنی بر «پذیرفتن تیم ها برای فصل جدید لیگ برتر به شرط تسویه حساب مالی» و همچنین «بسته شدن پنجره نقل و انتقالات» بعد از حدود دو ماه فعالیت، در مورد آخرین وضعیت تیم ها برای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه پنجره نقل و انتقالات بازیکنان برای فصل پیش روی مسابقات باشگاهی از ۲۱ تیر به صورت رسمی باز شد، گفت: طبق برنامه اولیه قرار بود جابه جایی بازیکنان تا نیمه شهریور ادامه داشته باشد. بر این اساس این پنجره امروز (شنبه ۱۵ شهریور) به صورت رسمی بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: ملاک سازمان لیگ برای بررسی وضعیت تیم ها جهت قطعی کردن حضورشان در لیگ برتر، مربوط به فعالیت هایی می شود که طی حدود دو ماه گذشته توسط آنها برای جذب بازیکن و رسمی کردن قرارداد شان و همچنین اقدامات لازم برای پرداخت بدهی ها انجام شده است.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال بر حضور تیم ها با «شفافیت مالی» در فصل جدید لیگ برتر تاکید دارد

رئیس سازمان لیگ بسکتبال با تاکید بر اینکه ۱۰ تیم اقدامات لازم در این زمینه را به سرانجام رسانده اند به نام آنها اشاره داشت و تصریح کرد: طبیعت اسلامشهر، کاله مازندران، نفت آبادان، مهگل البرز، گلنور اصفهان، استقلال تهران، نفت زاگرس جنوبی جهرم، پدافند، شهرداری گرگان و شاهرود ۱۰ تیمی هستند که مقدمات حضورشان در لیگ برتر را تا حد زیادی فراهم کرده اند و تقریبا مشکلی از این حیث ندارند.

وی در عین حال یادآور شد: البته شهرداری گرگان و شاهرود کارهای نیمه تمامی در بحث مالی دارند که امیدواریم امروز و تا پایان وقت اداری آخرین روز نقل و انتقالات انجام شود. شهرداری گرگان برای مذاکره با بازیکنان مورنظرش و قرارداد با آنها اقدام داشته اما بدهی هایی دارد که باید در مورد آنها تعیین تکلیف کند بعد از آن می تواند قراردادهایش را به صورت رسمی در سازمان لیگ ثبت کند. شاهرود بدهی ندارد اما هنوز ورودیه لازم را به سازمان لیگ پرداخت نکرده است. این مبلغ هم باید پرداخت شود تا پنجره نقل و انتقالاتش باز شود و بتواند قراردادهای خود را ثبت رسمی کند.

علیپور با بیان اینکه پتروشیمی بندرامام هم متقاضی حضور در لیگ برتر است، خاطرنشان کرد: این تیم اما بدهی های جانبی دارد که برای تسویه آنها اقدامی نداشته است. بنابراین فعلا روی این تیم برای حضور در لیگ امسال هیچ حسابی نداریم.

وی تاکید کرد: دو درخواست هم از هرمزگان و کردستان (سنندج) برای حضور در فصل جدید مسابقات داریم. درخواست هرمزگان تا حدی جدی تر است ضمن اینکه سنندج همان تیم پاس کامیاران است که از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده اما قصد دارد به نمایندگی از سنندج در مسابقات شرکت داشته باشد. در این زمینه هم جز چند مکاتبه،اقدام دیگری انجام نداده است. در هر صورت، این دو تیم متقاضی حضور در لیگ برتر هستند اما هنوز اقدامی از طرف آنها صورت نگرفته است.

میثم علیپور می گوید آغاز فصل جدید مسابقات باشگاهی بسکتبال با حضور ۱۰ تیم دور از ذهن نیست

رئیس سازمان لیگ بسکتبال با یادآوری اینکه پیش از این ۳ مهر به عنوان زمان آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر نهایی شده بود، در مورد احتمال جابه جایی این تاریخ و همچنین زمان نقل و انتقالات بازیکنان توضیح داد و گفت: تصمیمی برای تاخیر در آغاز مسابقات نداریم به همین دلیل خیلی بعید است که پنجره نقل و انتقالات بازیکنان تمدید شود. حدود دو هفته تا آغاز فصل جدید بر اساس زمان مصوب، فاصله داریم و در این فاصله باید اقدامات لازم را بر اساس تعداد تیم ها انجام دهیم.

علیپور همچنین در مورد تعداد نهایی تیم های شرکت کننده در فصل جدید رقابت های لیگ برتر و اینکه «مسابقات با همین ۱۰ تیم آغاز می شود یا اینکه احتمال اضافه شدن تیم جدیدی وجود دارد؟»، گفت: بعید نیست با همین ۱۰ تیم مسابقات را آغاز کنیم. تاکید ما روی نظم است که معطوف به همه مسائل می شود. این تیم ها حداکثر اقدام و تلاش لازم را برای شفافیت مالی داشته اند. اینکه لیگ را با ۱۰ تیمِ بدون بدهی برگزار کنیم برای‌مان به مراتب بهتر از حضور ۱۴ تیم در لیگ است که بعضا مشکلات مالی دارند.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال تاکید کرد: فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال با حضور ۱۲ تیم برگزار شد، لیگ ۱۶ تیمی هم داشته ایم اما به نظر می رسد حضور ۱۰ تیم در لیگ مکفی باشد به خصوص با در نظر گرفتن بضاعت بسکتبال از نظر بازیکنان، وقتی تعداد تیم ها بیشتر می شود تعادل در بهره گیری از بازیکنان به هم می خورد.