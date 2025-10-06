واکسن ایرانی و خارجی آنفلوانزا هیچ تفاوتی در کیفیت ندارند

علیرضا نمازی، دانشیار دانشگاه و مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تاکید بر ضرورت واکسیناسیون سالمندان گفت: استفاده از واکسن برای این گروه سنی صد درصد ضرورت دارد و نباید به هیچ عنوان به تأخیر انداخته شود.
وی افزود: اینکه واکسن ایرانی باشد یا خارجی تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمیکند، چراکه تمام واکسنهای ایرانی پس از طی مراحل علمی و دریافت مجوزهای سازمان غذا و دارو، با همان استانداردهای جهانی تولید و توزیع میشوند و به همین دلیل، از نظر کیفیت و ایمنی، تفاوتی میان واکسنهای داخلی و خارجی وجود ندارد.
نمازی خاطرنشان کرد: مجوز تزریق واکسن در کشور تنها پس از تأیید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صادر میشود و این به معنای رعایت کامل تمام الزامات و استانداردهای لازم است و بنابراین خانوادهها میتوانند با اطمینان از واکسنهای ایرانی استفاده کنند.
