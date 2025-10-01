تأکید بر ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی و ساخت مسکن ایمن در شورای فنی قم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه شورای فنی استان بعدازظهر چهارشنبه با حضور اعضای شورا در سالن جلسات معاونت امور عمرانی استانداری قم برگزار شد.

ریاست جلسه بر عهده خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بود که بر اهمیت نظارت و کنترل کیفیت مصالح ساختمانی تأکید کرد.

سامری با اشاره به خسارات واردشده به برخی ساختمان‌ها در پیشامدهایی مانند زلزله، اظهار کرد: کنترل مستمر کیفیت بتن و میلگرد مصرفی در پروژه‌های ساختمانی از ضروریات است و نظارت دقیق بر تولید مصالح و بازدید از واحدهای تولیدی، به ارتقای کیفیت محصولات و در نهایت ساخت مسکن ایمن و مطلوب کمک می‌کند.

وی همچنین استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین در تولید بتن را یکی از راهکارهای اصلی برای حفظ کیفیت مصالح در شرایط مختلف آب‌وهوایی دانست و افزود: به‌کارگیری این فناوری‌ها در پروژه‌های عمرانی استان موجب افزایش مقاومت سازه‌ها و طول عمر ساختمان‌ها خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و استانداردسازی تولید و مصرف مصالح در تمامی پروژه‌های شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق استانداردها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان، علاوه بر ارتقای کیفیت، موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی شهروندان خواهد شد.

در این جلسه همچنین اعضای شورای فنی استان به بررسی روند تولید و توزیع مصالح، مشکلات موجود در برخی واحدهای تولیدی و ضرورت بازدیدهای میدانی مکرر پرداختند تا اطمینان حاصل شود که مصالح مصرفی در پروژه‌ها مطابق با استانداردهای ملی و فنی تولید می‌شوند.

سامری در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما باید معطوف به این باشد که تمامی پروژه‌های عمرانی استان قم، با بالاترین استانداردهای کیفیتی و مقاومتی اجرا شوند و شهروندان از ساخت و سازهای ایمن و با دوام برخوردار باشند.