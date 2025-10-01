به گزارش مهر، هادی حیدری‌راد با صدور حکمی از سوی محمد حسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به‌عنوان سرپرست منابع طبیعی شهرستان صحنه منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید منابع طبیعی شهرستان ظهر چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام احسان‌دوست، علی اکبر دارابی، وحید بیات برگزار شد و ابتدا در فرمانداری صحنه و سپس در اداره منابع طبیعی ادامه یافت.

در این مراسم، حجت‌الاسلام احسان‌دوست با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی آن را تکلیفی الهی خواند، و علی اکبر دارابی بر ضرورت اجرای طرح‌های نوین و توسعه‌ای در شهرستان صحنه تأکید کرد.

همچنین وحید بیات بر سلامت اداری و نظارت دقیق عملکردها تأکید کرد و رستمی، معاون سیاسی فرمانداری، منابع طبیعی را یکی از ارکان توسعه شهرستان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با مدیریت جدید شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه باشیم.

در پایان مراسم، از خدمات شیرزاد بیگی تقدیر و حکم انتصاب هادی حیدری‌راد اعطا شد.