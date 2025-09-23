کشف و توقیف یک دستگاه کوره صنعتی تولید زغال در کرمانشاه

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: یگان حفاظت منابع طبیعی استان با اجرای یک عملیات میدانی موفق شد یک دستگاه کوره صنعتی غیرمجاز تولید زغال را در جنگلهای استان شناسایی و توقیف کند. وی افزود: این اقدام با هماهنگی دستگاه قضائی صورت گرفت و پس از کشف، کوره صنعتی مذکور به اداره کل منابع طبیعی منتقل شد.
رستمی با بیان اینکه افراد متخلف در این پرونده با تشکیل پرونده قضائی به مراجع ذیصلاح معرفی شدهاند، تأکید کرد: طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، هرگونه اقدام برای تولید زغال بدون دریافت مجوز رسمی جرم محسوب میشود و دستگاه قضائی و یگان حفاظت منابع طبیعی با چنین تخلفاتی بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهند کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت صیانت از جنگلها و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: تولید زغال به روش صنعتی و سنتی بدون رعایت موازین قانونی، علاوه بر خسارت به عرصههای طبیعی، تهدیدی جدی برای محیط زیست و آینده سرزمین محسوب میشود.
در ادامه این موضوع، سرهنگ دانش فیلی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه این یگان برای مقابله با تخلفات گفت: یگان حفاظت بهعنوان ضابط خاص قضائی در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی، با استفاده از گشتهای مستمر و عملیات میدانی، هرگونه اقدام غیرقانونی از جمله قطع درختان، تصرف اراضی ملی و راهاندازی کورههای غیرمجاز تولید زغال را شناسایی و برخورد قانونی میکند.
وی در پایان از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، مراتب را از طریق شماره تلفنهای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.
کرمانشاه - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از کشف و ضبط یک دستگاه کوره صنعتی غیرمجاز تولید زغال در عرصههای جنگلی استان خبر داد.
محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: یگان حفاظت منابع طبیعی استان با اجرای یک عملیات میدانی موفق شد یک دستگاه کوره صنعتی غیرمجاز تولید زغال را در جنگلهای استان شناسایی و توقیف کند. وی افزود: این اقدام با هماهنگی دستگاه قضائی صورت گرفت و پس از کشف، کوره صنعتی مذکور به اداره کل منابع طبیعی منتقل شد.
نظر شما