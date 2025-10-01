جذابیت، امنیت و زیرساخت سه مولفه توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در نخستین جشنواره سی و دومین جشنواره انگور در سی سخت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و تاریخی این استان به «سرزمین رمزها و رازها» معروف شده؛ لذا مردم این دیار شایسته بهترین خدمت بوده و پیگیری مسائل آنان در هیئت دولت از وظایف اصلی ما است.

وی کهگیلویه و بویراحمد را به همچون «خورشیدی که می‌درخشد و هم نور و هم حرارت می‌دهد» توصیف کرد و افزود: من نمی‌دانم از کجای استان باید نام ببرم که در آن زیبایی‌های خدادادی نهان و آشکار نباشد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: جذابیت، امنیت و زیرساخت سه مولفه مهم در توسعه گردشگری هستند

وی به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان دنا اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش کارشناسان، این شهرستان ۶۸ اثر تاریخی در خود جای داده است و این نشان می‌دهد که این سرزمین، سرزمین رمزها و رازهاست؛ هر میزان در آن اکتشاف کنید، از دل این زمین و این جغرافیا آثاری خلق می‌شود.

صالحی امیری با تأکید بر نقش مردم و ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، اظهار کرد: توسعه پایدار گردشگری و ارتقای رفاه مردم کهگیلویه و بویراحمد مستلزم تعامل مستمر میان دولت و نمایندگان محلی است و این تعامل در حال انجام است.

وی کهگیلویه و بویراحمد را استانی ممتاز و بی‌نظیر در ایران توصیف کرد که استعداد و پتانسیل‌های آن می‌تواند الگویی برای توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی کشور باشد.