به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در بدو ورود به فرودگاه یاسوج و در جمع خبرنگاران، با قدردانی از مردم خونگرم استان، اظهار کرد: به مردم با فضیلت و مهمان‌نواز استان بویراحمد اخلاص دارم، پیش از سفر، خدمت رئیس جمهور بودم، تأکید کرد که سلام گرم من باید به صورت ویژه به مردم این استان ابلاغ شود.

وی در ادامه با اشاره به هدف اصلی سفر خود، بیان کرد: آنچه برای ما اهمیت حیاتی دارد، این است که از نزدیک و به طور ملموس با مسائل و چالش‌های استان آشنا شویم و هدف این است که درباره تمامی موضوعات مرتبط با حوزه وظایف این وزارتخانه، اعم از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در همین محل، بررسی‌های لازم انجام شده و تصمیم‌های کارشناسی و فوری اتخاذ شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان، تصریح کرد: خوشبختانه استان کهگیلویه و بویراحمد در مسیر توسعه قرار گرفته و این امر مرهون تلاش‌های استاندار دلسوز و سخت‌کوش، نمایندگان محترم و پیگیر استان در مجلس و همچنین فضای همدلی حاکم است امابا این وجود، برای شتاب‌بخشی به این روند، نیازمند یک اتفاق و همدلی جمعی گسترده‌تر هستیم.

صالحی امیری در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن برنامه‌های اجرایی، تأکید کرد: تلاش و برنامه ریزی ما در این سفر بر چند محور متمرکز است: نخست، توسعه زیرساخت‌های حوزه گردشگری با توجه به پتانسیل‌های خدادادی استان، دوم، احیا و معرفی صنایع دستی اصیل و با ارزش این منطقه که از غنای بسیار بالایی برخوردار است و سوم، بررسی و رفع موانع پروژه‌های عمرانی ناتمام در این حوزه‌ها. در این راستا، نشست‌های تخصصی با سرمایه‌گذاران و مسئولان محلی برگزار و موانع پیش روی پروژه‌ها به صورت مستقیم رصد و برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی خواهد شد.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد استانی درخشان در عرصه تاریخ، تمدن و فرهنگ است، اضافه کرد: تلفیق تاریخ کهن، تمدن غنی و فرهنگ اصیل در کنار ظرفیت‌های طبیعی بی‌نظیر و صنایع دستی منحصربه‌فرد، تنها یک پیام دارد که این استان باید در مسیر توسعه پایدار و همه‌جانبه قرار گیرد تا آینده‌ای روشن و پررونق برای مردم شریف آن رقم بخورد. این سفر، گامی بلند در راستای عملیاتی کردن این هدف متعالی است.